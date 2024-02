Napačno izobešena zastava v Oberstdorfu? Ne, Nemci so jo izobesili pravilno

Zastava, ki je razburila kar veliko slovenskih gledalcev in zaradi katere je na Smučarsko zvezo Slovenije prispelo kar nekaj pritožb, tudi iz protokola. Toda realno, kaj so Nemci naredili narobe? V resnici čisto nič, pravi predsednik društva Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek. Slovenski zakon sicer pravi, da naše zastave ne smemo obesiti navpično, ampak zgolj vodoravno. Ampak, to je zakon, ki v tujini ne velja. "Oni obesijo simbol po svojih šegah," pravijo v Heraldici.

Tudi recimo švicarsko zastavo, ki je po švicarskem zakonu kvadratne oblike, so v Nemčiji spremenili in to ne velja za nespoštljivo. Slovenski zakon pa niti ni logičen. Nenazadnje, ko smo ob razglasitvi samostojnosti prvič razvili zastavo, smo jo izobesili navpično. "To je tradicija iz stare Avstrije, potem se je nadaljevala v Jugoslaviji, do osamosvojitve smo to ves čas uporabljali."

Dejansko je naš zakon o zastavi v marsičem nedorečen in v društvu Heraldica Slovenica so že pripravili predlog boljšega, ki bi tudi uredil navpično obešanje zastave. In prav Nemci so pokazali, kako se po pravilih veksilologije ta pravilno izobesi. "Zgornja proga mora biti ob drogu, saj se šteje od droga proti vetrni strani," razlagajo v Heraldici.

In najbolj pomembno, grb mora biti obrnjen tako, da je še vedno pokonci. Ležeč grb namreč pomeni smrt lastnika oziroma kapitulacijo še dodajo. Tega pa gotovo nočemo nikoli sporočiti. Smučarska zveza je organizatorje obrnila na naše veleposlaništvo, so povedali. A če so tam pravi diplomati, bi se morali v resnici zahvaliti, da so nam Nemci pokazali, kako se po tradiciji ravna spoštljivo z državnim simbolom.