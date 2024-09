Napad invazivnih stenic hrastovo listje že poleti obarval rjavo

Letos je pri nas populacija hrastovih čipkark (znanstveno ime Corythucha arcuata) izredno številčna. Še posebej izrazito se vpliv teh rastlinojedih stenic kaže ob koncu poletja, ko jih je največ, so pri Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) avgusta zapisali na svoji spletni strani.

Odrasla hrastova čipkarka je drobna, okoli tri milimetre dolga in dva milimetra široka stenica s sploščenim telesom in prosojno belimi sprednjimi krili s čipkasto teksturo in rjavimi lisami.

Izvira iz Severne Amerike, v Evropi se je prvič pojavila leta 2000 v Italiji in leta 2002 v Turčiji, v Sloveniji pa so jo prvič odkrili leta 2016 v vzhodnem delu države, in sicer v bližini mednarodne železniške proge.

Vrsta se na daljše razdalje najpogosteje širi kot slepi potnik, in sicer s pomočjo cestnega in železniškega prometa, na oblačilih, vozilih in podobno. Odrasle hrastove čipkarke tudi letijo oz. jih veter lahko prenaša tudi pasivno, vendar se tako širijo le na krajše razdalje, so navedli pri GIS.

Glavni gostitelj te žuželke je hrast, ob velikih namnožitvah pa se lahko pojavi tudi na nekaterih drugih listavcih, na primer na lipi, brestu, pravem kostanju in leski, vendar na slednjih poškodovanost ni nikoli tako intenzivna kot na hrastu, navaja stroka.

Odrasli osebki in njihove larve na spodnji strani listov sesajo rastlinski sok, s tem pa poškodujejo liste in povzročijo izgubo klorofila. Posledično se zmanjša aktivnost fotosinteze, listi sčasoma zbledijo, se posušijo in odpadejo. Zaradi ponavljajočih se poškodb lahko drevo oslabi in manj prirašča, lahko je ovirano tudi pomlajevanje, a za to še ni jasnih dokazov, so navedli na GIS.

Tudi na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) pravijo, da hrastova čipkarka doslej ni povzročila takšne poškodovanosti v slovenskih gozdovih, da bi lahko govorili o škodi. Če se bo množila več zaporednih let, pa predvidevajo, da lahko pride do oslabelosti, zmanjšanja prirasta lesa in negativnega vpliva na semenenje hrastov. Vendar z raziskavami ti dolgoročni negativni vplivi še niso potrjeni, so za STA navedli pri ZGS.