Najbolj nevarno je, kadar se človek znajde med medvedko in mladiči

Življenje 59-letne ženske, ki jo je v okolici Škofljice napadel medved, je še vedno ogroženo. Policija je na območje poslala več patrulj, ki so s svojo prisotnostjo skušale zagotoviti, da se morebitne zveri ne bi približale ljudem. Kako pa ravnati ob srečanju z medvedom? Ti so plašni in se ponavadi sami umaknejo, včasih pa se odločijo za strašilni napad. Nevarno pa je, kadar se človek znajde med medvedko in mladiči.

Slovenijo je pretresel napad medveda v okolici Škofljice, v katerem je 59-letna ženska dobila tako hude poškodbe, da je njeno življenje ogroženo. Iz Policijske uprave Ljubljana so ob tem sporočili, da policisti na širšem območju Škofljice in okoliških občin izvajajo aktivnosti iz svojih pristojnosti za zaščito ljudi. "Konkretno je bilo včeraj na območje napotenih več policijskih patrulj, ki so že s svojo prisotnostjo skušale zagotoviti, da se morebitne zveri ne bi približale ljudem," je pojasnil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Prav tako izvajajo svoje aktivnosti druge pristojne službe.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Medvedi so praviloma plašni in se izogibajo ljudem; verjetno se bodo umaknili, preden jih boste opazili. "Ne marajo presenečenj, zato opozarjajte na svojo prisotnost, še posebno pri prehodu skozi gosto vegetacijo," svetujejo na Lovski zvezi Slovenije (LZS). "Med sprehodom po gozdu se držimo označenih poti. Na svojo prisotnost opozorimo z nekoliko glasnejšo hojo in govorjenjem; da se nam živali lahko umaknejo. Mladičem se ne približujemo in jih ne hranimo," še dodajajo.

Pes, ki ni na povodcu, bo ob srečanju z medvedom zbežal k gospodarju in medveda pripeljal neposredno k njemu. Previdni naj bodo tudi kolesarji, saj so hitri in tihi, s tem pa medveda ne opozorijo nase in ga lahko presenetijo. Lovska zveza Slovenije

Odrasli medvedi so samotarji, razen v času parjenja. Medved ima dobro razvita vsa čutila, najbolj pa voh in sluh, vid pa manj. Čez dan največkrat počivajo v goščavi ali brlogu, zjutraj in zvečer pa iščejo hrano, ki so jo sposobni zavohati več kilometrov daleč. Z veseljem se lotijo tudi hrane človeškega izvora, še posebej če je ta slabo zavarovana (odpadki, poljščine, rejne živali ...), pojasnjujejo na LZS in poudarjajo, da je prav hrana človeškega izvora, ki medvede privablja v bližino naselij, najpogostejši vzrok konfliktov.

Pogost poskus strašilnega napada