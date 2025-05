Medved napadel, ko je sprehajala psa: življenje 59-letnice ogroženo

Medved je v okolici Škofljice napadel 59-letno žensko, njeno življenje je še vedno ogroženo, je dan po napadu sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Z občine Škofljica so medtem sporočili, da je medved žensko napadel med sprehodom s psom, presenetil jo je v gozdnatem delu kraja Gradišče. "Gre za napad medveda v območju naše občine, ki spada v osrednje območje medveda. To pomeni, da je medved na tem področju nenehno prisoten, se razmnožuje in prehranjuje," so zapisali.

Dodali so, da so kot občina omejeni z možnostjo neposrednega ukrepanja, Ker je rjavi medved v lasti države, ki odreja število odstrela za vzdrževanje populacije, imajo kot občina omejene možnosti neposrednega ukrepanja, so dodal. Ob tem pa spomnnili, da so že ob podobnem dogodku pred dvema letoma za pomoč zaprosili Lovsko družino Škofljica. Njeni člani od takrat opravljajo pogoste terenske oglede tako v gozdu kot urbanih delih občine. "Na terenu je več lovcev hkrati, ki skrbijo za morebitno odvračanje medveda od točk, kjer bi lahko prišlo do stika s človekom. V kolikor bo potrebno povečati število lovcev na terenu, bomo tudi to storili. A ker je država z zakonom o lovstvu medvede uvrstila na seznam zaščitenih živali, tudi lovci brez izrecnih navodil oziroma dovoljenj pristojnega ministrstva nimajo nikakršnih pristojnosti za aktivno ukrepanje, zato lahko le opazujejo in spremljanje morebitno gibanja medveda," so zapisali.

Prav tako so že pred letom in pol zagotovili dodaten organiziran prevoz za šolarje Osnovne šole Škofljica z območij občasnega pojavljanja medveda.