Kaj bo z medvedom, ki je napadel domačina? Primer še preučujejo

Usoda medveda, ki je napadel 30-letnega domačina v Zagorju pri Pivki, še ni znana. Po prvih infromacijah Ministrstva za okolje in prostor je človek presenetil medveda, ki ni imel drugega izhoda, zato je prišlo do srečanja, v katerem je bil človek poškodovan.

Koprski policisti so sporočili, da jih je včeraj poklical moški, ki ga je med Zagorjem in Šilentabrom napadel medved. Reševalci so ga takoj odpeljali v UKC na zdravljenje. Po prvih podatkih naj bi 30-letnega domačina medved udaril s šapo po glavi, so dodali. Na Ministrstvu za okolje in prostor smo preverili, kakšna bo usoda medvedke, ki je včeraj napadla 30-letnega domačina. Primer napada rjavega medveda na človeka, ki se je zgodil v ponedeljek 9. 8. 2021 proučujejo strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije: "Po prvih informacijah je šlo za primer, ko je človek presenetil medveda, ki razen v smeri prihoda človeka ni imel drugega izhoda, zato je prišlo do srečanja, v katerem je bil človek poškodovan. Če bo ZGS ugotovil, da je treba izvesti izredni odstrel medveda, ki je 9. 8. 2021 poškodoval človeka, potem ARSO lahko o tem izda ustno odločbo", so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor.

Človeka rjavi medved nikoli ne lovi kot plen za hrano "Srečanja med človekom in rjavim medvedom so v naravi redka, saj je rjavi medved žival, ki človeka praviloma dojema kot nevarnost in se mu zato izogiba. Ob redkih priložnostih lahko kljub temu pride do srečanja, ki v določenih okoliščinah lahko predstavlja grožnjo zdravju in varnosti ljudi. Človeka rjavi medved nikoli ne zasleduje in lovi kot plen za hrano, napade ga lahko le v primeru, če ga presenetimo, če se počuti ogroženega ali ga izzovemo, pri čemer pa gre za obrambno reakcijo," dodajajo na MOP. Poznani so naslednji primeri, ko se rjavi medved lahko odzove napadalno: - v primeru, če se človek približa medvedki z mladiči, oz. če zaide med medvedko in mladiče, - v primeru, da človek preseneti medveda v situaciji, ko razen v smeri prihoda človeka nima drugega izhoda, še zlasti če je ranjen ali je v brlogu, - v primeru srečanja človeka z izjemnimi osebki, ki odstopajo od splošnega obnašanja vrste in imajo veliko kritično tolerančno razdaljo do človeka (razdalja, v kateri medved še trpi bližanje resničnega ali domnevnega napadalca), zlasti, če človeka spremlja pes. Ker rjavi medved zelo dobro voha in sliši, se človeku praviloma izogne, zato so srečanja z rjavim medvedom redka, tudi na območjih, kjer je razmeroma pogost. Medved človeku dejansko lahko predstavlja fizično nevarnost, a se napadi dogajajo relativno redko (v povprečju v Sloveniji 1-2 primera letno), so izpostavili na MOP.

icon-expand Rjavi medved FOTO: Marko Masterl