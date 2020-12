150 podpisnikov opozarja pred 'trdo roko' Janševe vlade

Kot poroča Balkan Insight , v javnem pismu med drugim opozarjajo na sporne poskuse, da bi si vlada podredila pomembne kulturne in akademske ustanove v Sloveniji. "Zelo smo zaskrbljeni, da je akademska svoboda – ena od osrednjih vrednot Evropske unije in demokracije – ogrožena," navajajo v objavljenem pismu, v katerem med drugim opozarjajo, da desničarska vlada Janeza Janše , že odkar je prišla na oblast, posega v imenovanja direktorjev muzejev in direktorja raziskovalnega inštituta. V pozivu so zapisali, da je treba akademikom nujno zagotoviti delovanje brez tovrstnega poseganja politike in vlade.

V javnem pismu, ki ga lahko najdete na tej povezavi, omenjajo tudi pred kratkim objavljeno namero o zagonu Muzeja osamosvojitve, ki jo je vlada predvidela v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2022. Projekt je do sedaj problematiziralo že več institucij in skoraj 200 posameznikov v javnem pismu, objavljenem na spletu, v katerem so ustanavljanje muzeja opredelili kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in "ne dejanje, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar bi od ministra kot skrbnika kulturnega resorja pričakovali". Vlada je te očitke zavrnila. Podpisniki peticije pa opozarjajo, da je prav ta namera pokazatelj tega, kar jih najbolj skrbi, in sicer da poskuša vlada nadzirati celotno akademsko in strokovno javnost. Kot navajajo, so podobne prakse zaznali tudi v drugih evropskih državah. "Avtoritativne vlade na Poljskem, Madžarskem in tudi v Rusiji so uporabile zelo podobne taktike v poskusih in načinih, kako nadzirati ter disciplinirati splošno javnost in akademski svet," še navajajo v pismu.