Napad na HSE: znova primer malomarnega ravnanja z digitalno varnostjo?

Kot je že v nedeljo pojasnil direktor urada za informacijsko varnost Uroš Svete , je bil v napadu uporabljen programski virus, ki je onemogočil in zaklenil dostope. Napadalec se za zdaj še ni razkril. Elektrarne po zagotovilih HSE sicer delujejo nemoteno, "počepnilo" je le nekaj spletnih strani, med njimi Termoelektrarne Šoštanj ter Premogovnika Velenje. Po navedbah časnika Delo nekaj dni ni deloval sistem alarmiranja za visoko raven vode, več dni pa ni bilo mogoče trgovati z električno energijo. To je sicer ena ključnih poslovnih dejavnosti HSE.

Ker gre za kaznivo dejanje, se s preiskavo ukvarja Policija. "Policijska uprava Ljubljana je prejela prijavo napada na informacijski sistem ene od gospodarskih družb, s katero aktivno sodelujemo skupaj z ostalimi deležniki za zagotavljanje varnosti na tem področju. Slovenska policija izvaja intenzivno kriminalistično preiskavo, zato več informacij trenutno ne moremo posredovati," tudi danes odgovarjajo na PU Ljubljana.

Po naših informacijah so napadalci verjetno povezani s skupino, ki deluje v sodelovanju z državnim akterjem. V tej smeri naj bi tudi tekla preiskava. Pri tem so uporabili izsiljevalski virus Rhysida, s katerim so uspeli onemogočiti dostop do podatkov oz. jih zakleniti. Gre za programsko opremo, ki je bila uporabljena tudi v napadu na več državnih institucij v Južni Ameriki. Najbolj odmeven je bil letošnji kibernetski napad na čilsko vojsko. Junija je skupina RaaS (The Rhysida ransomware-as-a-service) javno objavila dokumente, ki jih je ukradla s strežnikov čilskih oboroženih sil.

Poleg tega so bili napadeni izobraževalne ustanove, proizvodna podjetja, ponudniki tehnologij in ministrstva. Tarče napadov so bile geografsko porazdeljene po vsej Zahodni Evropi, Severni in Južni Ameriki ter Avstraliji. Ker gre za razmeroma novo hekersko skupino, doslej ni bilo znano, ali deluje v sodelovanju z državnimi akterji. Toda po naših informacijah so bili v tokratni napad z omenjenim virusom vpleteni tuji državni akterji.

Malomarno ravnanje z digitalno varnostjo

Kot smo neuradno izvedeli, so vrata škodljivi programski opremi nenamerno odprli z malomarnim upoštevanjem digitalne varnosti. Gesla so bila namreč shranjena v cloudu oz. oblaku. Sledila sta uspešen vdor v sistem in zaklepanje datotek. Kot je že v nedeljo dejal Svetina, je najpogostejši vzrok za tovrstne kibernetske napade prav slaba kibernetska higiena. Zelo podoben je bil tudi vzrok za uspešen napad na sistem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.