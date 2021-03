V Celju napadli inšpektorja, v Portorožu se je družilo več deset mladih

Inšpektorji opravili skoraj 3400 nadzorov

Inšpektorji so od 15. do vključno 21. marca opravili 3397 nadzorov ter izrekli 35 prekrškovnih sankcij, 371 opozoril in 123 upravnih ukrepov, je na današnji vladni novinarski konferenci predstavila inšpektorica Deana Potza. Od tega je 1034 nadzorov opravil zdravstveni inšpektorat, izrekel pa je 15 prekrškovnih sankcij, skupno 88 opozoril in eno odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti.

Na prevzemnih mestih gostinskih lokalov so inšpektorji opravili 121 nadzorov ter izrekli dve prekrškovni sankciji, 19 opozoril in izdali eno odločbo o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v notranjih prostorih.

Upoštevanje zajezitvenih ukrepov so, kot je dejala Potza, inšpektorji nadzirali tudi pri obratovanju odprtih teras in vrtov gostinskih lokalov v posavski, jugovzhodni in primorsko-notranjski regiji. Tam so opravili 75 nadzorov in izrekli šest kazni. Na področju storitvenih dejavnosti pa so opravili 418 nadzorov in izrekli skupno 27 opozoril.

Na zunanjih javnih površinah so pri 264 opravljenih nadzorih izrekli 13 prekrškovnih sankcij in 36 opozoril, pri 43 nadzorih testiranja v šolah in vrtcih pa tudi tokrat niso ugotovili nobene neskladnosti. Tudi pri 418 pregledih pri izvajalcih storitev za potrošnike po besedah Potze "niso zaznali nikogar, ki bi delo opravljal brez testa".