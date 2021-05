Napad na javno šolstvo ali uresničevanje odločbe ustavnega sodišča?

V zasebni šoli Montessori predlog podpirajo. Pobuda je po mnenju ravnatelja Pavla Demšarja dober kompromis vseh dozdajšnjih predlogov "in nenazadnje tudi nesporno v skladu z vsemi ustavnimi odločbami, ki so bile do zdaj sprejete" . Argumenti nasprotnikov, da bi predlagano financiranje zarezalo v javno šolstvo pa Demšar ne razume. "Še vedno ne bo vse financirano, bodo morali starši doplačati," pravi.

Zdaj so poslanci SDS, NSi in SMC vložili nov predlog, ki bi zagotovil 100-odstotno financiranje obveznega programa in 85-odstotno dodatnih vsebin.

Koalicija in opozicija tudi tokrat, po več kot sedmih letih od prve odločbe ustavnega sodišča, ne najdeta skupnega jezika. Vladne SDS, NSi in SMC so vložile nov predlog zakona, po katerem bi država zasebnim šolam plačala 100 odstotkov obveznega programa in 85 odstotkov razširjenega. SD koaliciji medtem očita, da bo s tem povzročila razmah zasebnega šolstva.

Dimičeva se je s tem strinjala, a dodala, da Evropsko sodišče uvaja minimalne standarde. "Naša ustava pa je nad Evropskim sodiščem in v naši ustavi, za kar sem hvaležna in zadovoljna, je zapisano, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da imajo do njega vsi pravico. In ustava je nad odločbami Evropskega sodišča. In jaz sem zadovoljna, da je v naši državi to in da se po tem zagotovijo pravice otrokom, katerih starši že sedem let terjajo od nas pravno državo, da se spoštujejo odločitve ustavnega sodišča."

Nekdanji šolski minister po drugi strani poudarja, da je ideja, ki je vseskozi na Evropskem sodišču podprta z raznoraznimi sodbami glede zasebnih šol, naslednja: "Država mora omogočiti staršem, da izobražujejo otroke v skladu s svojim prepričanjem, ni pa dolžna tega financirati." In to je njegovo vodilo vseskozi, je zatrdil.

Dimičeva na to odgovarja, da je ob njej minister, ki točno ve, kako zadeve potekajo – da tukaj ne gre za dajanje denarja lastnikom, ampak se izključno daje denar otrokom, ki obiskujejo zasebne šole z javno veljavnim učnim programom, ki ga je dovolila država. "In njihovim staršem, mogoče bodo imeli zaradi tega nekoliko nižje položnice. Nikakor pa tukaj ne govorimo o financiranju zasebnih šol – to je zavajanje." Ob tem se je navezala tudi na Pikalovo ministrovanje: "Če je takšna skrb za dobre, javne šole, potem moramo tukaj povedati, da 12 let, ko ste bili vi minister, se ni financiralo in ni bilo razpisov za javne šole. Šele zdaj smo jih uvedli."

Zakaj nasprotuje vladnemu predlogu financiranja zasebnih šol, Pikalo odgovarja, da po njihovem mnenju s tem daje darila lastnikom zasebnih šol. "Niti ne otrokom, niti njihovim staršem, ampak predvsem lastnikom teh zasebnih šol. Zato, ker je to maksimizacija odločbe ustavnega sodišča. Namreč koalicija je šla v to, da je maksimalno, kolikor je mogoče, dala oziroma je predvidela denarja za te zasebne osnovne šole. Znotraj odločbe ustavne sodišča iz leta 2020 pa so mogoče tudi druge rešitve," pravi.

V oddaji 24UR ZVEČER so soočili poslanko NSi Ivo Dimic in nekdanjega šolskega ministra Jerneja Pikala iz vrst SD.

Zakaj je za opozicijo sporno to 85-odstotno financiranje neobveznih dejavnosti v zasebnih šolah, to namreč velja že doslej. Gre tukaj tudi za ideološko nasprotovanje predlogu?

Pikalo medtem meni, da tukaj sploh ne gre za otroke. Če bi šlo, bi po njegovem morala za vpis zadostovati javna osnovna šola, ki je pluralna. "Kajti mreža osnovnih šol na slovenskem je gosta, kvalitetna in dobra," je zagotovil. "Predstavljajte si, da ste starš iz Goričkega, Krškega, ali iz katerega koli drugega manjšega kraja v Sloveniji, in tudi če bi želeli otroka voziti v zasebno šolo – to, kar pravi gospa Dimic –, saj ga ne morete poslati." To je po njegovem tako bolj takšna 'kvazi skrb' za otroke. "Dejansko gre za to, da se lastnikom teh šol daje več, kot je zahtevalo ustavno sodišče."

Poslanka NSi se s tem ni strinjala. "Še enkrat: ustavno sodišče je odločilo, že leta 2014, da je potrebno javno veljavne osnovnošolske programe financirati tako v javnem izobraževanju, ki pridobijo vsa potrebna dovoljenja, kot tudi v državnih šolah. Leta 2020 je ustavno sodišče odločilo, da ni neustavnosti pri izvajanju razširjenega programa - to je jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, ter popoldansko bivanje. In še vedno ugotavlja v odločbi iz leta 2020, da zakonodajalec – to pa je Državni zbor - ni uspel in še ni naredil tistega, kar bi moral glede javnoveljavnega obveznega osnovnošolskega programa. Se pravi tukaj je bilo ustavno sodišče povsem jasno: 200- oziroma do 300.000 evrov je namenjenih za te otroke po sedmih letih pravnih bitk."

Član SD medtem pravi, da ima Dimičeva prav v delu, ko pravi, da zakonodajalec res ni naredil tistega, kar bi moral. "Samo ustavno sodišče ni nikjer reklo zakonodajalcu, da mora tudi razširjeni program financirati v takem odstotku, kot sedaj predlaga ta koalicija. Zato jaz govorim, da je to darilo – zaradi tega, ker ni ustavno sodišče zahtevalo, da v 85 odstotkih se financira razširjeni program, ampak to pač želi ta koalicija, ki daje tovrstna darila lastnikom zasebnih šol," je kritičen Pikalo.

Dimičeva odgovarja, da je ustavno sodišče reklo, da na razširjenem delu ni neustavnosti. "Mislim, da je bilo s tem jasno povedano: ni prepoznalo neustavnosti. Tako da se mi zdi, da res želimo iz tega narediti še nadaljnjo nepravno stanje. Še enkrat pa moram ponoviti: starši že sedem let bijejo to bitko in mislim, da je skrajni čas in dolžnost, tudi zakonodajalca, tudi nas poslancev, da se to neustavno stanje v državi odpravi."