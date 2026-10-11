Napad na letališče v Rijadu: 12 mrtvih in več kot 300 ranjenih

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Najmanj 12 ljudi je umrlo, 309 pa je bilo ranjenih v sobotnem napadu na mednarodno letališče kralja Halida v Rijadu, so po poročanju BBC sporočile savdske oblasti.

Med smrtnimi žrtvami so štirje državljani Savdske Arabije, dva državljana Bangladeša ter po en državljan ZDA, Jordanije, Palestine, Sirije, Sudana in Egipta, je potrdila savdska uprava za civilno letalstvo. Nekateri ranjeni so v kritičnem stanju.

Posnetki z letališča kažejo dim, ki se je po napadu dvigal nad območjem terminala, v notranjosti pa je nastala precejšnja škoda.

Priče poročajo o grozi in strahu, ki so ga doživljali prisotni. Ena od prič je dogajanje opisala z besedami: "Vsi so tekli."

Bolnišnice v savdski prestolnici so bile zaradi velikega števila ranjenih močno obremenjene.