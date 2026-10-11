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Napad na letališče v Rijadu: 12 mrtvih in več kot 300 ranjenih

Rijad, 11. 10. 2026 09.32 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Letališče

V napadu na mednarodno letališče v savdski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, še 309 je bilo ranjenih. Nekateri so v kritičnem stanju. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je napad označila za vojni zločin in zanj obtožila jemenske hutije. Ti odgovornosti za sobotni napad za zdaj niso prevzeli, so pa sporočili, da so izvedli že ločen četrtkov napad na isto letališče. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi se lahko ZDA pridružile Savdski Arabiji pri napadih na hutije.

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Najmanj 12 ljudi je umrlo, 309 pa je bilo ranjenih v sobotnem napadu na mednarodno letališče kralja Halida v Rijadu, so po poročanju BBC sporočile savdske oblasti.

Med smrtnimi žrtvami so štirje državljani Savdske Arabije, dva državljana Bangladeša ter po en državljan ZDA, Jordanije, Palestine, Sirije, Sudana in Egipta, je potrdila savdska uprava za civilno letalstvo. Nekateri ranjeni so v kritičnem stanju.

Posnetki z letališča kažejo dim, ki se je po napadu dvigal nad območjem terminala, v notranjosti pa je nastala precejšnja škoda.

Priče poročajo o grozi in strahu, ki so ga doživljali prisotni. Ena od prič je dogajanje opisala z besedami: "Vsi so tekli."

Bolnišnice v savdski prestolnici so bile zaradi velikega števila ranjenih močno obremenjene.

Savdska koalicija: Gre za vojni zločin

Vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je napad označila za vojni zločin in zanj obtožila jemenske hutije. Napovedala je odgovor.

Hutiji odgovornosti za sobotni napad za zdaj niso prevzeli. So pa prevzeli odgovornost za ločene napade na isto letališče v četrtek, v katerih so umrli trije ljudje, poškodovano pa je bilo tudi letalo. Sobotni napad je bil po navedbah BBC najhujši posamezni napad na katero od arabskih držav Perzijskega zaliva od začetka vojne med Izraelom, ZDA in Iranom februarja letos. Za Savdsko Arabijo pa je bil to najhujši napad po maju 2015.

Hutiji stopnjujejo napade na Savdsko Arabijo

Državljanska vojna v Jemnu med hutiji, ki jih podpira Iran, in mednarodno priznano vlado, ki jo podpira Savdska Arabija, traja že več kot desetletje. 

Najnovejši napad tako prihaja v času širših napetosti na Bližnjem vzhodu in vojne med Izraelom, ZDA in Iranom.

Prizadevanja za dogovor o končanju tega konflikta doslej niso bila uspešna, vojna pa je imela velike posledice tudi za svetovno gospodarstvo.

Obenem se krepijo bojazni, da bi lahko ZDA in Izrael ponovno začeli napade na Iran.

Trump: Morda se bomo pridružili

Napad je ostro obsodil ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki je potrdil tudi, da je med ubitimi ameriški državljan.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so nato vprašali, ali se nameravajo ZDA pridružiti Savdski Arabiji pri morebitnih napadih na hutije. Možnosti ni izključil. "Morda. To bomo preučili. Pravkar smo izvedeli za nedavni napad, zato bomo sprejeli odločitev. Ukrepamo zelo hitro," je dejal Trump.

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KOMENTARJI3

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anatomija
11. 10. 2026 10.03
Trump je zaostril situacijo sedaj pa se enako kot Putin izogiba podpori zaveznikom
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0 0
Pinokio
11. 10. 2026 10.02
Počasi gre svet v maloro. Posamezniki se počutijo močne, ko ukazujejo svojim podrejenim, sami pa lepo varno nekje v zavetju in obkroženi s stražarji. Tke posameznike, ki si želijo krvi, bi morali poslati v prve vojne vrste. Pa da zvemo, kako dolgo bi še ukazovali ostalim v smrt.
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0 0
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