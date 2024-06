Napad na Metelkovi, se je Policija odzvala prepozno?

Ljubljanski policisti so v soboto nekaj pred polnočjo prejeli obvestilo o pretepu na Metelkovi. Pred klubom, v katerem se je ravno zaključila gledališka predstava, naj bi zdrahe povzročala skupina tujih državljanov.

"Jaz osebno sem bil v klubu, ko sem slišal, da je noter treščila ena steklenica, druga steklenica, kamni. Seveda sem takoj stekel na vrata. Noreli so s sabljami, palicami, prevrtali so smetnjake, metali kamne in steklenice v vrata in ob steno, povsod naokrog," opisuje Samo Ljubešić, ki klub vodi slabih 20 let. Pripoveduje, da je napad skupina, kot pravi, prebivalcev Maroka načrtovala. "Državljan Alžirije se je z njimi sporekel nekih 18 oziroma 19 ur prej. Njega so napadli, ker jih je obtožil, češ da delajo zdrahe."

Kritičen je do policijskega odziva, ki po njegovem pričevanju ni bil ustrezen, kar Policija sicer ostro zanika. "Prvi policisti so bili na kraju že pet minut po klicu, še nekaj policistov je prišlo nekaj minut po tem. Ker so se osebe na kraju dogodka razbežale in so jih policisti pri tem opazili, so najprej svoje aktivnosti usmerili v izsleditev udeleženih oseb. Policisti so v neposredni okolici ugotovili identiteto treh oseb, katerih morebitno vlogo še preverjamo oziroma preiskujemo, če so povezane s tem dogodkom," pojasnjuje Irfan Beganović iz Policijske uprave Ljubljana. Zagotavlja še, da ta del mesta in ostale varnostno potencialno kritične točke poostreno nadzirajo tudi v nočnih urah in da bodo s tem nadaljevali.

S tovrstnim umirjanjem žogice niso zadovoljni na Metelkovi, kjer sicer pravijo, da slika, ko govorimo o tujih državljanih, nikakor ni črno-bela. "Teoretično je nemogoče, da so vsi ljudje slabi, in s časom sem se naučil ločiti po načinu govora, po tem, s kom se družijo, kako se obnašajo," dodaja Ljubešić.

Opozarjajo pa, da je poslanstvo avtonomne kulturne cone sredi prestolnice ogroženo. Po sobotnem dogajanju, o katerem so prvi poročali kolegi z Dnevnika, je sodelovanje z njimi po več kot 10 letih prekinilo denimo ljubljansko improvizacijsko gledališče. Na policiji okoliščine dogodka še raziskujejo. Da bi prestolnico razbremenila, se je vlada sicer urejanja migrantske politike lotila s predlogom izgradnje dodatnih azilnih domov izven mestnih središč. Ravno v Maroku pa naj bi se že kmalu mudila zunanja ministrica in tam zagovarjala idejo protokola o vračanju njihovih državljanov.