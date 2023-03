Napad na Niko Kovač: Policija išče moškega športne postave

Policija je potrdila, da je bila obveščena o ponovnem napadu na Niko Kovač. "V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko povemo, da smo bili včeraj v dopoldanskem času obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Bežigrada. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine dogodka." Storilca še iščejo: "V zvezi s tem iščemo moškega športne postave, brez las, oblečen je bil v siva oblačila," so sporočili s PU Ljubljana.

"Si ti Nika z Inštituta 8. marec? Nič nisem vesel, da te vidim," naj bi ji danes jezno rekel neznanec. V strahu in paniki je, kot pravi, korak pospešila v drugo smer. "Naenkrat vstane in se zažene proti meni. Vpije. Vpije o delovanju Inštituta. Vpije o temah, na katere se po njegovem mnenju ne odzovemo pravilno. Grozeče se približuje," je včeraj opisala svojo izkušnjo. Kovačeva je pojasnila, da je dogajanje opazil gospod za mizo v lokalu in ji rekel, naj sede k njemu. Moški naj bi skušal pomiriti nasilneža in vzpostavil razdaljo, ona pa je medtem stekla v lokal. "Pokličem Policijo. Oddam prijavo. Policista sta izjemno korektna in prijazna. Še en obisk Policije je opravljen," je zapisala. Za tem naj bi se dobila s kolegicami in se, kot je zapisala, zlomila. "Sistematično nasilje ima posledice. Pri tem tudi sama nisem izjema. S puncami se ponovno odločimo, da fajtamo dalje. Vemo, da se ne smemo umikati agresiji. Vemo, da se ne smemo umikati glasnim grozečim moškim. Ne smemo dovoliti, da nas utišajo," je odločena. Pripisala je še, da ko je najtežje, vztrajajo. "In delimo samo ljubezen. In solidarnost. Korak po korak. Dalje," je sklenila.

Kovačevo je drugi moški sicer napadel že oktobra lani, za napad pa naj bi dobil pet mesecev pogojne kazni.