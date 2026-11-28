Kot smo poročali, je ministrstvo za pravosodje na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije naslovilo pobudo za izvedbo strokovnega nadzora nad ravnanjem pristojnega tožilstva v primeru julijskega napada na policista v Kočevju.

Julija letos je 25-letni voznik v Kočevju med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga hudo poškodoval. Okrožno sodišče v Ljubljani mu je po priznanju krivde izreklo enotno kazen dveh let zapora, sodba pa še ni pravnomočna.

Ministrstvo za pravosodje primer od začetka spremlja glede na njegovo resnost, zlasti z vidika varnosti policistov in drugih uradnih oseb pri opravljanju njihovih nalog. V zvezi z obravnavano zadevo je ministrstvo Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije zaprosilo za poročilo in pojasnila o poteku postopanja. Na podlagi prejetih pojasnil in seznanitve z doslej znanimi dejstvi je ministrstvo pripravilo pobudo, da Vrhovno državno tožilstvo v okviru svojih pristojnosti izvede strokovni nadzor nad ravnanjem pristojnega tožilstva v konkretnem primeru, so sporočili z ministrstva.

Ministrstvo ob tem pojasnjuje, da ne more posegati v samostojnost državnih tožilcev pri odločanju v konkretnih zadevah niti presojati strokovne pravilnosti njihovih odločitev, zato je strokovni nadzor ustrezna pot za celovito presojo ravnanja tožilstva v tem primeru. Na Vrhovnem državnem tožilstvu so že sporočili, da bo generalna državna tožilka nadzor odredila po prejemu operativnega poročila.

Ministrstvo za pravosodje vsak napad na uradne osebe najostreje obsoja. Gre za dejanja, uperjena zoper posameznike, ki pri opravljanju svojih nalog delujejo v javnem interesu, zato mora biti odziv države nanje dosleden in nedvoumen. "Napad na uradno osebo pri opravljanju njenih nalog ni napad le na posameznika, temveč na pravno državo. Policistom, pravosodnim policistom in vsem drugim, ki opravljajo uradne naloge, moramo zato zagotoviti, da lahko svoje delo opravljajo varno. Odločitve sodišča kot minister ne komentiram, pričakujem pa, da bo ravnanje tožilstva v tem primeru strokovno in celovito preverjeno. Tudi tako krepimo zaupanje v pravno državo," je poudaril minister za pravosodje Mihael Zupančič.