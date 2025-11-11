Svetli način
Napad na ribniškega župana: zagovornika osumljenih želita novega izvedenca

Ljubljana, 11. 11. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Leonardu in Arsenu Novaku, ki sta po navedbah tožilstva junija letos na prireditvi z mladoletnikom napadla ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko. Zagovornika sta po zaslišanju sodnega izvedenca o poškodbah župana in policistke predlagala, da mnenje poda še en sodni izvedenec.

Sodni izvedenec medicinske stroke, travmatolog Matjaž Veselko, je danes ocenil, da sta imela župan Samo Pogorelc in policistka več lažjih poškodb, njihov skupek pa je bila težja telesna poškodba. Prav tako je dejal, da je šlo pri obeh za začasno iznakaženost, saj poškodbe niso pustile trajnih posledic, oba pa sta imela zaradi poškodb začasno zmanjšano sposobnost za delo.

V svojem izvedenskem mnenju je ocenil, da bi Pogorelc zaradi prejetih udarcev lahko izgubil zavest. Več prič je namreč ocenilo, da je zavest za kratek čas izgubil, v Zdravstvenem domu Ribnica, kjer so ga pregledali, pa so ocenili, da zavesti ni izgubil.

Predsednico sodnega senata Nejo Bizjak je zanimalo, v kolikšni meri gre za subjektivno presojo poškodb in kaj je mogoče znotraj medicinske stroke oceniti objektivno. Veselko je pojasnil, da lahko v medicini objektivno "določijo le neko deformacijo".

Zagovornik Leonarda Novaka Andrej Žabjek je nato ugotavljal, da gre glede na pojasnilo sodnega izvedenca le za subjektivno oceno telesnih poškodb in skaženosti, ter je predlagal zaslišanje drugega sodnega izvedenca. Sodišče je prosil, da to nalogo naloži ljubljanski medicinski fakulteti. S tem se je strinjal tudi zagovornik Arsena Novaka Milan Krstić, prošnji pa ni oporekala niti tožilka Maja Ulčar.

Na današnji obravnavi so zaslišali tudi dva policista in pričo, ki je pretep videla na plesišču.

Tožilstvo 18-letnemu Leonardu in 25-letnemu Arsenu Novaku iz Kočevja očita nasilništvo ter kaznivi dejanji povzročitve lahke in hude telesne poškodbe. Kot je zapisalo v obtožnici, sta skupaj z mladoletnikom junija telesno poškodovala Pogorelca in policistko, ki je v prostem času posredovala na prireditvi. Pogorelc naj bi zaradi udarcev padel na tla, nato pa naj bi ga trojica še obrcala. Pogorelc je prek pooblaščenca vložil zahtevo za 60.000 evrov odškodnine, policistka pa za 96.500 evrov.

Oba osumljena sta krivdo za napad na ribniškega župana na prejšnji obravnavi zanikala.

