Napad na sodnico: policija vložila kazensko ovadbo zaradi poskusa umora

V petek je na domu sodnice Danijele Ružič sicer pozno v noč potekala obširna hišna preiskava, opravili so več pogovorov s sosedi, sorodniki in sodelavci. Policija pa je zatem pridržala eno osebo, ki so jo kasneje izpustili. Neuradno je bil pridržan partner Ružičeve . Že od samega začetka je policija vodila preiskavo napada tako v smeri sodničinega zasebnega življenja kot njenega dela.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije so v ponedeljek podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru"zoper moškega, ki je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja poskusa umora, s tem, ko je 16. junija 2019 v nočnem času pred stanovanjsko hišo v okolici Maribora hudo telesno poškodoval sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Spomnimo, da so sodnico Ružičevo v noči na nedeljo 16. junija, pričakali pred njenim domom in s predmetom, neuradno naj bi šlo za kij, hudo poškodovali. Prepeljali so jo v UKC Maribor, kjer naj bi jo zaradi resnosti poškodb ob prihodu oživljali. Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic.