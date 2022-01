Ljutomerski sodnik znova žrtev napada istega storilca: tokrat s kladivom nad njegov avto

"Sodniku Tivadarju in vsem drugim kolegom na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, ki so bili s tem brutalnim in zavržnim dejanjem tarče ustrahovanja, izrekamo vso kolegialno in moralo podporo v upanju in prepričani, da se tovrstni napadi nikakor ne bodo obrestovali," je ob tokratnem dogodku zapisala Vesna Bergant Rakočević, predsednica SSD.

Pozvala je vse pristojne institucije – konkretno Ministrstvo za pravosodje, Policijo in državno tožilstvo – naj v okviru svojih pristojnosti pravilno ukrepajo, saj je napad na sodnika "napad na to, kar sodnik predstavlja – sodno oblast".

Bergant Rakočevićeva od pristojnih tako zahteva, da sodnikom takoj zagotovijo večjo varnost, ki bi take incidente preprečila, in pomoč, če se kljub vsem ukrepom zgodi kaj takega. Poziva, naj se zagotovi pregon tovrstnih dejanj po uradni dolžnosti in naj se konkretni napad obravnava enako resno, ažurno in odločno, kot če bi se zgodil kateremu koli predstavniku katere koli veje oblasti.

Ob tem dogodku je opozorila še na skrb vzbujajoče ustvarjanje družbene klime, "v kateri se sodnih odločb, sodnikov in sodišč ne spoštuje, temveč se jih ob vsaki priložnosti na različne načine omalovažuje, kar posredno žal le napeljuje na take oziroma podobne incidente".