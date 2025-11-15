Voznik avtobusa še vedno v smrtni nevarnosti: 37-letni napadalec v priporu

Damjan Volf iz Sindikata voznikov avtobusov Slovenije pravi: "Bojim se, da dejansko ta dogodek še ni konec te zgodbe." Matjaž Gorjup, podpredsednik sveta delavcev LPP, pripoveduje: " Odkar se je plačilo z gotovino oziroma smo omogočili plačilo z bančno kartico in se je uvedel tudi videonadzor na avtobusih, se je število incidentov res zmanjšalo. Teh incidentov verbalnih je pa vseeno veliko, tako da so vozniki dnevno izpostavljeni tem zadevam." Od zmerljivk, groženj in besednih konfliktov, do pljuvanja in - kot smo videli - fizičnih obračunov. Kot poudarja Volf: "Po zgledu tujine želimo, da se seveda tudi voznika fizično ogradi od uporabnikov javnega cestnega potniškega prometa."

Vedno hujša obremenjenost voznikov, vse več prevoženih kilometrov pa hkrati vse pogostejše zamude ter s tem rastoče nezadovoljstvo potnikov - vozniki avtobusov opozarjajo, da so na robu zmogljivosti.

V sindikatu voznikov avtobusov opozarjajo tudi na spornost priponk z imenom in priimkom voznika. Kot pojasnjuje Volf: "Če slučajno ne more kakorkoli obračunati z njim na njegovem delovnem mestu, ga na internetu poišče po imenu in priimku in ga tudi celo obišče na njegovem lastnem domu."

S pristojnega ministrstva in Ljubljanskega potniškega prometa nam danes na vprašanja o potencialnih varnostnih prilagoditvah niso odgovorili. Ni prvič, da so morali policisti posredovati na tem območju. Spomnimo, marca lani je 23-letnik prav tu, na Bavarskem dvoru, mimoidočim grozil z nožem.

Četrtkov primer pa tudi ni prvi pretresljiv dogodek na ljubljanskih avtobusih - pred šestimi leti na primer je 49-letnik ugrabil avtobus ljubljanskega potniškega prometa in grozil vozniku, potem je tu tudi primer, moškega, ki je med vožnjo z nožem zabodel svojo nekdanjo partnerico. In še incident izpred dobrega meseca, ko je 67-letnik na avtobusu fizično nadlegoval 12-letno deklico.

Preiskovalni sodnik je sicer danes odredil pripor za napadalca, ki je v četrtek hudo poškodoval voznika, ta pa še vedno ostaja v smrtni nevarnosti.