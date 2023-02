Napad podlubnika v Celju, odstraniti morajo bolne smreke

Kot dodajajo v sporočilu za javnost, so podlubniki največji škodljivci v naših gozdovih: "To so majhni hrošči valjaste oblike veliki do 5 mm. V lubje dreves izvrtajo majhno luknjico in nato pod lubjem izdolbejo rove. Rove delajo odrasli osebki in ličinke. Podlubnike delimo na lubadarje, ličarje in lesarje. Lubadarji povzročajo največjo škodo v gozdovih, saj zaradi njih propadejo drevesa, povzročijo lahko propad celih sestojev."

Bliža se pomlad in lubadar bo ponovno vse bolj napadal. Občanke in občane prosijo, naj bodo pozorni, če se na njihovih vrtovih sušijo smreke. Če je povzročitelj lubadar, je takšno drevo nujno takoj posekati in skuriti, opozarjajo.