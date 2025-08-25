Napad v klubu Planet ni bil prvi? 'Z železnimi palicami so nam razbili avto'

"Pred tremi leti smo bili s skupino prijateljev v klubu Planet v Umagu. V bližini smo imeli najeto počitniško hišo, nekaj smo popili, nato smo šli v lokal. Tam smo vsega skupaj bili kakšno uro. Res je, da smo bili že malo pijani, zaradi česar smo polili pijačo," pripoveduje bralka, ki se je obrnila na nas s podobno izkušnjo, kot jo je v nedeljo doživela skupina Slovencev.
"Takrat pa so planili na nas trije ali štirje moški, stari med 40 in 50 let. Eden od njih je udaril prijateljico, ki je skušala situacijo umiriti. Nato so pograbili železne palice. Stekli smo iz kluba in jim komaj pobegnili. Zadnji čas smo uspeli priti do avtomobila, in ker niso mogli tolči po nas, so nam razbili avto," je zgrožena.
Povsem pretreseni so se odpeljali; ko so videli, da več ne tečejo za njimi, pa so se ustavili in poklicali policijo. "Podali smo prijavo, čez nekaj časa smo bili vabljeni na sodišče. Eden od prijateljev je dobil kazen 300 evrov – zaradi motenja javnega reda in miru, enako tudi lastnik lokala," pravi. "Nismo izzivali, nismo se grdo obnašali. In čeprav nekdo polije pijačo, to še ne pomeni, da ga je treba pretepsti. Takšno ravnanje ni normalno, bali smo se, da nas bodo ubili ali pa 'vsaj' hudo poškodovali," še poudarja 32-letnica, katere ime hranimo v uredništvu.
Vprašanja o incidentu, ki se je v Umagu zgodil poleti 2022 smo naslovili tudi na Policijsko upravo istrske. Njihove odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.
Med vpletenimi v fizični obračun tudi lastnik lokala
Hrvaška policija je sicer v zvezi s fizičnim obračunom v gostinskem objektu na območju Umaga, ki se je zgodil v noči na nedeljo, sprva pridržala dva Hrvata, stara 53 in 23 let. Še enega, 20-letnega hrvaškega državljana, so našli danes. Kriminalistična preiskava se nadaljuje.
V incidentu je bilo poškodovanih pet Slovencev, v napadu pa je sodeloval tudi lastnik kluba. Ta je za hrvaški RTL Danas zatrdil, da so Slovenci povzročali nered. 32-letnik, ki je zaradi poškodb glave potreboval zdravniško pomoč, njegove navedbe zavrača.
