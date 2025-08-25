Napad v klubu Planet ni bil prvi? 'Z železnimi palicami so nam razbili avto'

"Pred tremi leti smo bili s skupino prijateljev v klubu Planet v Umagu. V bližini smo imeli najeto počitniško hišo, nekaj smo popili, nato smo šli v lokal. Tam smo vsega skupaj bili kakšno uro. Res je, da smo bili že malo pijani, zaradi česar smo polili pijačo," pripoveduje bralka, ki se je obrnila na nas s podobno izkušnjo, kot jo je v nedeljo doživela skupina Slovencev.

"Takrat pa so planili na nas trije ali štirje moški, stari med 40 in 50 let. Eden od njih je udaril prijateljico, ki je skušala situacijo umiriti. Nato so pograbili železne palice. Stekli smo iz kluba in jim komaj pobegnili. Zadnji čas smo uspeli priti do avtomobila, in ker niso mogli tolči po nas, so nam razbili avto," je zgrožena.