Napad v klubu Planet ni bil prvi? 'Z železnimi palicami so nam razbili avto'

Umag, 25. 08. 2025 14.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
20

"Napad na Slovence v umaškem klubu Planet še zdaleč ni osamljen primer," pravi bralka, ki se je na nas obrnila s podobno neprijetno izkušnjo. "Poleti 2022 smo bili z družbo v tem lokalu. Res je, da smo bili pijani in smo polili pijačo, a so na nas planili z železnimi palicami. Zadnji čas smo uspeli priti do avtomobili, in ker niso mogli tolči po nas, so nam razbili avto," pripoveduje. O dogodku so obvestili hrvaške policiste.

"Pred tremi leti smo bili s skupino prijateljev v klubu Planet v Umagu. V bližini smo imeli najeto počitniško hišo, nekaj smo popili, nato smo šli v lokal. Tam smo vsega skupaj bili kakšno uro. Res je, da smo bili že malo pijani, zaradi česar smo polili pijačo," pripoveduje bralka, ki se je obrnila na nas s podobno izkušnjo, kot jo je v nedeljo doživela skupina Slovencev.

"Takrat pa so planili na nas trije ali štirje moški, stari med 40 in 50 let. Eden od njih je udaril prijateljico, ki je skušala situacijo umiriti. Nato so pograbili železne palice. Stekli smo iz kluba in jim komaj pobegnili. Zadnji čas smo uspeli priti do avtomobila, in ker niso mogli tolči po nas, so nam razbili avto," je zgrožena.

Povsem pretreseni so se odpeljali; ko so videli, da več ne tečejo za njimi, pa so se ustavili in poklicali policijo. "Podali smo prijavo, čez nekaj časa smo bili vabljeni na sodišče. Eden od prijateljev je dobil kazen 300 evrov – zaradi motenja javnega reda in miru, enako tudi lastnik lokala," pravi. "Nismo izzivali, nismo se grdo obnašali. In čeprav nekdo polije pijačo, to še ne pomeni, da ga je treba pretepsti. Takšno ravnanje ni normalno, bali smo se, da nas bodo ubili ali pa 'vsaj' hudo poškodovali," še poudarja 32-letnica, katere ime hranimo v uredništvu.

Vprašanja o incidentu, ki se je v Umagu zgodil poleti 2022 smo naslovili tudi na Policijsko upravo istrske. Njihove odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.

Med vpletenimi v fizični obračun tudi lastnik lokala

Hrvaška policija je sicer v zvezi s fizičnim obračunom v gostinskem objektu na območju Umaga, ki se je zgodil v noči na nedeljo, sprva pridržala dva Hrvata, stara 53 in 23 let. Še enega, 20-letnega hrvaškega državljana, so našli danes. Kriminalistična preiskava se nadaljuje.

Preberi še Hrvaška policija v zvezi z napadom na Slovence v Umagu pridržala tri moške

V incidentu je bilo poškodovanih pet Slovencev, v napadu pa je sodeloval tudi lastnik kluba. Ta je za hrvaški RTL Danas zatrdil, da so Slovenci povzročali nered. 32-letnik, ki je zaradi poškodb glave potreboval zdravniško pomoč, njegove navedbe zavrača.

Planet napad Slovenci železne palice avtomobil
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Qork
25. 08. 2025 15.22
BMW 5 -fahrer, neke stvari takoj jasne. Kaksni podn clanki. Ocitno je zadeva ze dobila sodni epilog upam da obrazlozitev sodbe tudi hranite v urednistvu. Ne verjamem da bi sodnik odlocil da so slovenke tudi krive ce ne bi bile. Pa tudi ne morem verjet da te nekdo napade z zelezno palico ce polijes pijaco. Kdo se to verjame. Tak kot pri onih svatih pijaca naredi svoje. En bolj pameten kot drugi, zacne se lomit, party pune pacv slogu kaj nam pa morejo. Ko pride lastnik druga ne pomaga proti skupini kot pa palica. Problem je da nikoli ne ves koga imas na nasprotni strani, kaj vse je pripraljen nardit, ko vidi da mu lomis inventar in delas skodo in kljub veckratnim opozorilom ne prenehas. Se noben jih nobeni veselici ni dobil brezveze.
ODGOVORI
0 0
lokson
25. 08. 2025 15.20
Ko kolesariat, katerega ščiti še bolj nora skupina ljudi, kateri sami sebe imenujejo vlada, dobi dozo realnosti. Svet je vse drugo, kot pa gofljanje o pravicah in samozvana pravica do oholosti in vzvišenosti, v primerjavi z ostalimi. Kompleks večvrednosti in prepričanja, da ti te "pravice" dajo neomejeno svobodo početi kar se ti ljubi, slej ko prej naletijo na primeren odziv.
ODGOVORI
0 0
watever
25. 08. 2025 15.20
Pa to že na kilometer vidiš da se tja ne hodi. Če ne bi bilo tega pretepa bi mislil da so tam tist avromobilcki za zaletavat, avtomati in pecen kukuruz
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
25. 08. 2025 15.16
Čigava je Istra?
ODGOVORI
0 0
assassin911
25. 08. 2025 15.18
Od Kardelja darilo hrvatom.
ODGOVORI
0 0
kwa.dugaja
25. 08. 2025 15.14
-5
32 letnica se pravi je bla takrat stara 29 bi lahk mela MALO vec u glavi da bi se znala primerno obnasat sploh v tuji drzavi kjer si GOST. tak so pa malo polivali pa malo izzivali potem pa malo jokcali ko so dobili svoje.
ODGOVORI
1 6
Janez23
25. 08. 2025 15.05
+6
Lahko bi imeli neko FB stran, na kateri bi Slovenci opisali v katerih lokalih so imeli težave, seveda z opisom incidenta in točnim naslovom in imenom lokala. Prav tako bi lahko Hrvati napisali v katerih lokalih Slovenci niso zaželeni, težake imamo Slovenci in Hrvati. Tako bi se teh krajev ljudje, ki nočemo težav izognili.
ODGOVORI
6 0
UnknownIdentity
25. 08. 2025 14.57
+2
Ce bi Slovenci in Hrvati imeli skupno sportno ligo bi letos glavni sport ocitno bil ‘mlatenje sosedov’ 😂
ODGOVORI
3 1
Levjesrčni
25. 08. 2025 14.55
+2
če so šli iz ohceti še v klub sigurno niso bili trezni ne verjamem, da te kar tako napade lastnik in njegov sin
ODGOVORI
6 4
Lion91
25. 08. 2025 14.57
+9
Je pa morala biti zares slaba ohcet, če se greš zabavat v bar.
ODGOVORI
9 0
Lion91
25. 08. 2025 14.55
+8
Oglasila se je bralka, ki je povedal, kar ste napisali. Vabljeni so bili na sodišče. Prijatelj in lastnik lokala sta dobila 300 evrov kazni. In kaj to je bilo to? Ali je še na sodišču, kaj pa razbit avto,.......? Če že napišete tak članek, ga potem vsaj smiselno zaključite.
ODGOVORI
8 0
inside1
25. 08. 2025 14.47
+9
Vsi ti ljudje nimajo veze s tem, da naj bi bili varnostniki, to so navadni pretepači. Prvi udari, da jih sam ne dobi. Če bi poznali posel bi morali situacijo in posameznike umiriti do prihoda policije ali pa jih odpeljati ven z roko na hrbtu. Ne pa z pretepanjem in brcanjem v glavo...
ODGOVORI
9 0
doma?in 1
25. 08. 2025 14.45
-4
Če greš ven se lepo obnašaš...
ODGOVORI
4 8
JANEZ-JAN KOGO
25. 08. 2025 14.45
-6
Malo pijani…ha ha,pijan ali trezen,samo tako gre in alkohol naredi svoje….posledice pa treba nosit
ODGOVORI
4 10
Blue Dream
25. 08. 2025 14.41
+19
Pol vemo kam ne it na pijačo ko bomo v Umagu
ODGOVORI
19 0
ZIPPO
25. 08. 2025 15.01
+2
Blue dream narobe:, ve se kam iti v Umagu na pijačo, z železnimi koli....
ODGOVORI
2 0
4BIDEN
25. 08. 2025 14.36
+8
Jrvaška je poludjela
ODGOVORI
8 0
marker1
25. 08. 2025 14.27
+13
Kaj pa rinete tja? Bolj sem zadovoljen na slovenski obali.
ODGOVORI
14 1
konc
25. 08. 2025 14.21
+15
Lokal na slabem glasu? Ja, točno tja je treba riniti.
ODGOVORI
16 1
