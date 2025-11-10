Napad v Kočevju: Zakaj le hišni pripor in kdo nadzira mladoletnika?

Odločitev šole je vsekakor dobrodošla, pravijo občani, a so prepričani, da ni dovolj. Nekateri se bojijo, da to ne bo imelo nekega dolgoročnega učinka.

Varnostnika bosta na šoli prisotna ta teden, za morebitno podaljšanje varovanja pa se bo vodstvo šole odločilo skupaj z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Kot pripoveduje ravnatelj, varnostnika delata obhode po šolskem zemljišču, v samem šolskem prostoru v šolskih stavbah pa je za varnost dovolj poskrbljeno ta trenutek.

Po petkovem brutalnem napadu, ko sta se mladoletna pripadnika romske skupnosti pred kočevskim zdravstvenim domom spravila nad 15-letnega dijaka, danes za varnost v kočevski srednji šoli skrbita dva varnostnika.

S policijo in mestnimi redarji bomo še naprej sodelovali, odgovarja župan Gregor Košir, a je obenem jasen: "Tukaj nam ne bo nič pomagalo večje število varnostnega osebja, ampak nam bo predvsem pomagal signal "poglejte če je nekdo nasilen, bo za to odgovarjal in naslednjič ne bo nasilen".

Jasen signal je po njegovih besedah že odločitev preiskovalnega sodnika, ki je zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva, za mladoletna osumljenca odredil hišni pripor.

Po neuradnih informacijah je policija enega od osumljencev v preteklosti že obravnavala. Kot pripoveduje župan: "Kolikor mi je znano, mladoletnikov do zdaj sploh nikoli niso dali v pripor, ne takšen ne drugačen, razen v primerih ko je bila možnost neke ponovitvene nevarnosti, je to že nek znak naprej. Sistem je pokazal nekaj več odločnosti, kot ponavadi, ampak se bojim, da samo zaradi pritiska javnosti."

Tudi strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec pojasnjuje, da preiskovalni sodnik hišni pripor, ki deluje kot nadomestilo pravemu priporu, odredi, ko gre za zelo resno kaznivo dejanje, ko bi osumljenec lahko pobegnil, kaznivo dejanje dokončal ali ga ponovil: "Če gre za mladoletnika, je pripor bistveno bolj redek, bi moralo iti za zelo hudo kaznivo dejanje, da bi se za to odločili, tako da hišni pripor za mladoletnika je za našo prakso kar strog ukrep."

Osumljenci v hišnem priporu pri nas nimajo posebnih sledilnih naprav, nadzira pa jih Policija. Kot opisuje Šepec, se Policija tam ustavi, pozvoni in preveri, ali je ta oseba, zoper katero je odrejen hišni pripor, res doma. V primeru kršitev pa po besedah Šepca sledi pravi pripor.