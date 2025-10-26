Napad v Novem mestu: iz opozicije ostri odzivi, Golob sklical sestanek

V opoziciji so po napadu na Novomeščana, ki je zaradi poškodb umrl, ogorčeni. Dogodek pripisujejo neaktivnosti vlade in koalicije na področju boja proti nasilju in drugim kaznivim dejanjem pripadnikov romske skupnosti, in odgovorne vladne predstavnike, predvsem notranjega ministra Boštjana Poklukarja, pozivajo k odstopu. Predsednik vlade Robert Golob pa je za danes ob 10. uri sklical sestanek – poleg Poklukarja tam pričakuje še pravosodno ministrico Katičevo, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, generalno državno tožilko Katarino Bergant, predsednika Vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića in generalnega direktorja policije Damjana Petriča.

"To smrt imajo posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija," so tako na družbenem omrežju X zapisali v stranki SDS, kjer so izrekli sožalje svojcem in prijateljem preminulega. Premier je po njihovih navedbah nesposobna ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministrico za pravosodje Andrejo Katič ves čas podpiral v njuni ignoranci do romske problematike in uporabi dvojnih meril. "Ni poslušal opozoril prizadetih ljudi, niti županov niti opozicije," so dodali. Kot pravijo v največji opozicijski stranki, so se v vladajoči koaliciji "posmehovali predlogom županov in opozicije, ki bi preprečili nasilje". "Namesto da bi zaščitila ljudi, je oblast ščitila kriminalce," so ostri. Odgovornost za dogodek v Novem mestu tako pripisujejo "levičarski politiki oziroma politiki vzpostavljanja dvojnih meril, sodstvu in tožilstvu zaradi uporabe dvojnih meril pri sankcioniranju kaznivih dejanj Romov ter notranjemu ministru in vodstvu policije zaradi omalovaževanja resnih opozoril in znakov poslabševanja varnostne situacije". Edina spodobna poteza, ki jo lahko naredi premier Golob, je po njihovem mnenju takojšen odstop. "Sicer protesti v Novem Mestu ne bodo dovolj, treba bo v Ljubljano na Gregorčičevo. Čas je za odgovornost, red in spoštovanje zakonov za vse," so sklenili.

Da je čas, da minister Poklukar prevzame odgovornost in odstopi, so medtem prepričani v NSi, kjer pretreseni prav tako izrekajo sožalje svojcem in prijateljem preminulega. "Življenja ni moč povrniti. Na to, da so varnostne razmere na jugovzhodu Slovenije zaradi romske problematike kritične in da je treba ukrepati, preden bo prepozno, smo v NSi opozarjali že dalj časa," je na omrežju X spomnil predsednik stranke Jernej Vrtovec. "Pozivali smo k ukrepom in jih predlagali. Štirikrat je koalicija zavrnila zakone NSi, s katerimi smo želeli zagotoviti varnost ljudi, in dvakrat glasovala proti interpelaciji zoper pristojnega ministra Boštjana Poklukarja, v katerih smo izpostavljali resnost razmer," je pristavil. "Opozoril je bilo dovolj. Zgodilo se je najhujše. Čas je za to, da minister Poklukar prevzame odgovornost. Izmikanja je dovolj, čas je za odstop. Slovenija potrebuje red in stabilnost, ne kaosa," je še zapisal Vrtovec.

Oglasil se je tudi poslanec in predsednik stranke Demokrati Anže Logar. Po dveh interpelacijah, številnih praznih obljubah, vedno hujših incidentih ter zdaj še tragičnem dogodku v Novem mestu minister za notranje zadeve po njegovem prepričanju nima več kredibilnosti niti legitimnosti, da obljublja ukrepanje. "Vlada je že pred časom obljubila županom in prebivalcem, da bo pripravila ustrezno zakonodajo za reševanje romske problematike – do danes nismo videli ničesar. Na terenu se ljudje soočajo z naraščajočim občutkom nevarnosti, neredov in popolnim pomanjkanjem zaupanja v institucije," ugotavlja Logar. Zato predlaga, da predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar takoj skliče izredno sejo DZ na temo predlogov ukrepov zaradi kritičnega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji, da predsednik vlade nemudoma skliče sejo vlade v Novem mestu skupaj z župani prizadetih občin in da minister Poklukar "iskreno razmisli o odstopu". "Koalicija je imela večkrat priložnost, da ukrepa. Še vedno ima udobno koalicijsko večino, za pametne in konkretne ukrepe tudi podporo opozicije. Česar očitno nima, je volje in odločnosti. Toda zdaj to ne more biti več izgovor," je zaključil.

Posledice pretepa v Novem mestu FOTO: 24UR icon-expand

Poklukarja so k odstopu pozvali tudi v novoustanovljeni stranki Prerod Vladimirja Prebiliča, kjer menijo, da so se ministrove besede o "koncu varnostne romantike" uresničile, in to na račun varnosti ljudi. "Namesto ukrepov in ustrezne zakonodaje smo dobili politična kadrovanja na policiji. Poslabšanje varnosti po Sloveniji je neposredna posledica nesposobnosti sedanjega vodstva," so še navedli.

Golob sklical sestanek, od pristojnih pričakuje jasne odgovore in konkretne ukrepe