Slovenija

Napadalca na novomeškega redarja še iščejo

Novo mesto, 19. 05. 2026 13.05 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Mestno redarstvo

Policija še išče moškega, ki je v četrtek z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju in ga poškropil s solzivcem, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. V sindikatu občinskih redarjev medtem zahtevajo sistemske spremembe. Opozarjajo, da je delo redarjev podcenjeno in neustrezno ovrednoteno.

Moški je po informacijah policije z motornim kolesom zapeljal proti redarju Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine, pri tem padel, nato pa redarja poškropil s solzivcem in pobegnil.

Poškodovanega redarja so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu nudili pomoč. "Njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje, gotovo pa takšni dogodki oziroma neizzvani napadi pustijo tudi psihične posledice," so za STA navedli na Mestni občini Novo mesto.

Na vprašanje, ali se bo po dogodku kakor koli spremenil način dela redarstva, na občini odgovarjajo, da se po vsakem takšnem dogodku postopke dodatno analizira z namenom izboljšanja varnosti zaposlenih. "Morebitne prilagoditve bodo usmerjene predvsem v dodatno zaščito redarjev pri opravljanju nalog, pri čemer ostaja temeljno vodilo učinkovito zagotavljanje reda in spoštovanja predpisov," so zapisali.

Napad na redarja in vse oblike nasilja najostreje obsojajo. "Gre za nedopusten in resen napad na uradno osebo, ki je opravljala svoje delo v javnem interesu, kar pomeni tudi napad na pravni red in varnost vseh občanov, zato pričakujemo odločen in učinkovit odziv policije in tožilstva," so zapisali.

Sindikat opozarja, da delo redarjev ostaja podcenjeno.
FOTO: Bobo

Sindikat: Gre z resen varnostni problem

Odzvali so se tudi v Sindikatu občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da takšni dogodki niso več osamljen primer, temveč gre za resen varnostni problem, ki zahteva hitrejše in odločnejše odzivanje pristojnih institucij.

Opozorili so, da poklic občinski redar ni zgolj uradniški poklic, temveč poklic pooblaščene uradne oseba s posebnimi pooblastili, "kljub temu pa sistemska ureditev še vedno ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite redarjev, njihovo delo pa ostaja podcenjeno, sistemsko zapostavljeno in neustrezno ovrednoteno".

Molk ministrstva

Zaskrbljujoče se jim zdi, da v številnih občinah občinski redarji še vedno niso ustrezno nezgodno zavarovani. Skrbi jih tudi, da se na napad nista odzvala ne pristojno ministrstvo za javno upravo ne vlada. "Molk pristojnih državnih o našem mnenju je nevarno sporočilo občinskim redarjem na terenu - da so pri svojem delu prepuščeni sami sebi," so zapisali.

Od policije in državnega tožilstva v konkretnem primeru pričakujejo hitro in učinkovito ukrepanje. Pozivajo tudi k sprejetju konkretnih sistemskih ukrepov za večjo zaščito občinskih redarjev na terenu, zlasti z izboljšanjem varnostnih protokolov, dodatnim usposabljanjem, ureditvijo ustreznega nezgodnega zavarovanja za občinske redarje v vseh občinah ter učinkovitejšim sodelovanjem z drugimi varnostnimi organi.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
19. 05. 2026 13.54
Sej se ve kje je treba iskat a ne….sam ne upate
srecnii
19. 05. 2026 13.42
z redarji imajo probleme samo problematilčni ljudje, pri taki množici ljudi, avtov in ostalo, če se ne držimo vsi enih pravil bi blo kot v kakšni vojnem stanju ko bi vsak nekaj pos voje delal. Počni to doma, med 4 stenami. Ko si na javnih površinah pa veljajo pravila in red, če hočem da VSI živimo NORMALNO
wsharky
19. 05. 2026 13.34
ampak ti redarji, ko jih potrebuješ jih ni, ko jih ne pa se vtikajo v vsako malenkost. delajo pa toliko da izpolnijo normo inkansanstva potem pa se samo vozijo naokoli
baldahin
19. 05. 2026 13.15
Mogoče bi povprašali malo hrvaške policiste, kako se streže takim zadevam.
