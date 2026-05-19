Napadalca na novomeškega redarja še iščejo

Moški je po informacijah policije z motornim kolesom zapeljal proti redarju Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine, pri tem padel, nato pa redarja poškropil s solzivcem in pobegnil.
Poškodovanega redarja so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu nudili pomoč. "Njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje, gotovo pa takšni dogodki oziroma neizzvani napadi pustijo tudi psihične posledice," so za STA navedli na Mestni občini Novo mesto.
Na vprašanje, ali se bo po dogodku kakor koli spremenil način dela redarstva, na občini odgovarjajo, da se po vsakem takšnem dogodku postopke dodatno analizira z namenom izboljšanja varnosti zaposlenih. "Morebitne prilagoditve bodo usmerjene predvsem v dodatno zaščito redarjev pri opravljanju nalog, pri čemer ostaja temeljno vodilo učinkovito zagotavljanje reda in spoštovanja predpisov," so zapisali.
Napad na redarja in vse oblike nasilja najostreje obsojajo. "Gre za nedopusten in resen napad na uradno osebo, ki je opravljala svoje delo v javnem interesu, kar pomeni tudi napad na pravni red in varnost vseh občanov, zato pričakujemo odločen in učinkovit odziv policije in tožilstva," so zapisali.
Sindikat: Gre z resen varnostni problem
Odzvali so se tudi v Sindikatu občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da takšni dogodki niso več osamljen primer, temveč gre za resen varnostni problem, ki zahteva hitrejše in odločnejše odzivanje pristojnih institucij.
Opozorili so, da poklic občinski redar ni zgolj uradniški poklic, temveč poklic pooblaščene uradne oseba s posebnimi pooblastili, "kljub temu pa sistemska ureditev še vedno ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite redarjev, njihovo delo pa ostaja podcenjeno, sistemsko zapostavljeno in neustrezno ovrednoteno".
Molk ministrstva
Zaskrbljujoče se jim zdi, da v številnih občinah občinski redarji še vedno niso ustrezno nezgodno zavarovani. Skrbi jih tudi, da se na napad nista odzvala ne pristojno ministrstvo za javno upravo ne vlada. "Molk pristojnih državnih o našem mnenju je nevarno sporočilo občinskim redarjem na terenu - da so pri svojem delu prepuščeni sami sebi," so zapisali.
Od policije in državnega tožilstva v konkretnem primeru pričakujejo hitro in učinkovito ukrepanje. Pozivajo tudi k sprejetju konkretnih sistemskih ukrepov za večjo zaščito občinskih redarjev na terenu, zlasti z izboljšanjem varnostnih protokolov, dodatnim usposabljanjem, ureditvijo ustreznega nezgodnega zavarovanja za občinske redarje v vseh občinah ter učinkovitejšim sodelovanjem z drugimi varnostnimi organi.
