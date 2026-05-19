Napadalca na novomeškega redarja še iščejo

Moški je po informacijah policije z motornim kolesom zapeljal proti redarju Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine, pri tem padel, nato pa redarja poškropil s solzivcem in pobegnil.

Poškodovanega redarja so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu nudili pomoč. "Njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje, gotovo pa takšni dogodki oziroma neizzvani napadi pustijo tudi psihične posledice," so za STA navedli na Mestni občini Novo mesto.

Na vprašanje, ali se bo po dogodku kakor koli spremenil način dela redarstva, na občini odgovarjajo, da se po vsakem takšnem dogodku postopke dodatno analizira z namenom izboljšanja varnosti zaposlenih. "Morebitne prilagoditve bodo usmerjene predvsem v dodatno zaščito redarjev pri opravljanju nalog, pri čemer ostaja temeljno vodilo učinkovito zagotavljanje reda in spoštovanja predpisov," so zapisali.

Napad na redarja in vse oblike nasilja najostreje obsojajo. "Gre za nedopusten in resen napad na uradno osebo, ki je opravljala svoje delo v javnem interesu, kar pomeni tudi napad na pravni red in varnost vseh občanov, zato pričakujemo odločen in učinkovit odziv policije in tožilstva," so zapisali.