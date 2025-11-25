Svetli način
Slovenija

Napadalcu Aleša Šutarja podaljšali pripor

25. 11. 2025 13.47

Nika Kunaver
Okrožno sodišče v Novem mestu je danes podaljšalo pripor 21-letnemu osumljencu, pripadniku romske skupnosti, ki je pred mesecem dni napadel Novomeščana Aleša Šutarja, ta pa je kasneje umrl. Podaljšanje pripora so za našo spletno stran potrdili na sodišču.

Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu
Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik

Danes popoldne bi se iztekel pripor 21-letnemu osumljencu za napad na Aleša Šutarja, saj mu je Okrožno sodišče v Novem mestu pred slabim mesecem dni izreklo enomesečni pripor, v katerega je všet tudi čas policijskega pridržanja.

Že zjutraj so nam na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu potrdili, da so vložili zahtevo za podaljšanje pripora. Pred kratkim je preiskovalni sodnik o predlogu odločal in pripor osumljencu tudi podaljšal. "Pravkar smo bili s strani odločevalcev obveščeni, da je sodišče predlogu za podaljšanje pripora sledilo," so nam namreč odgovorili z Okrožnega sodišča v Novem mestu.

Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj je podaljšanje pripora skoraj vedno predmet pritožbe. Če bo ta vložena, bo moralo sodišče o njej odločiti v roku 48 ur.

Osumljenca, starega 21 let, so prijeli dan po napadu, dva dni pozneje pa so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora.

Kot so že takrat potrdili na Okrajnem sodišču v Novem mestu, osumljenec v času polnoletnosti ni imel kazenske evidence oziroma ga niso obravnavali. Kot mladoletnik pa je bil evidentiran zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in dveh kaznivih dejanj z elementi nasilništva.

Obdukcijsko poročilo še čakajo

Prav tako naj policija ne bi imela posnetka dogodka, saj nobena od nadzornih kamer ni bila usmerjena neposredno na prizorišče napada. Tudi DNK-dokazov nauradno za zdaj niso mogli povezati niti z osumljencem niti s komerkoli drugim. Preiskava naj bi tako v veliki meri temeljila na izjavah očividcev, s katerimi so izvedli tudi prepoznavo osumljenca.

"Obdukcijskega poročila o vzroku smrti še nismo prejeli," so nam dopoldne sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. Tako policija kot tožilstvo še čaka na obdukcijsko poročilo Inštituta za sodno medicino. Obdukcija bo podala dokončen odgovor na vprašanje, kaj je bil neposreden vzrok smrti Aleša Šutarja.

Kot smo neuradno poročali, naj bi policija v preiskavi izključila, da je bil osumljenec med napadom oborožen – torej da ni bil uporabljen tako imenovani bokser, kot se je sprva špekuliralo. Napadalec naj bi žrtev udaril s pestjo v lice, zaradi česar je ta padla po tleh.

