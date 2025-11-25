Napadalcu Aleša Šutarja podaljšali pripor

Danes popoldne bi se iztekel pripor 21-letnemu osumljencu za napad na Aleša Šutarja, saj mu je Okrožno sodišče v Novem mestu pred slabim mesecem dni izreklo enomesečni pripor, v katerega je všet tudi čas policijskega pridržanja.

Že zjutraj so nam na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu potrdili, da so vložili zahtevo za podaljšanje pripora. Pred kratkim je preiskovalni sodnik o predlogu odločal in pripor osumljencu tudi podaljšal. "Pravkar smo bili s strani odločevalcev obveščeni, da je sodišče predlogu za podaljšanje pripora sledilo," so nam namreč odgovorili z Okrožnega sodišča v Novem mestu.

Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj je podaljšanje pripora skoraj vedno predmet pritožbe. Če bo ta vložena, bo moralo sodišče o njej odločiti v roku 48 ur.

Osumljenca, starega 21 let, so prijeli dan po napadu, dva dni pozneje pa so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora.

Kot so že takrat potrdili na Okrajnem sodišču v Novem mestu, osumljenec v času polnoletnosti ni imel kazenske evidence oziroma ga niso obravnavali. Kot mladoletnik pa je bil evidentiran zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in dveh kaznivih dejanj z elementi nasilništva.