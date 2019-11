Napadalcu na ekipo RTVS šestmesečna pogojna kazen

Voznik je po trku odpeljal naprej in preko mejnega prehoda v Solkanu zapeljal v Italijo. Glede na to, da si je registrsko številko avtomobila zapomnil očividec, ki je danes tudi pričal na sodišču, so policisti imeli vsaj osnovne podatke za iskanje osumljenca. Pri iskanju so slovenskim pomagali tudi italijanski varnostni organi. Po nekaj dneh so ga izsledili v Gorici, kjer 40-letni slovenski državljan živi.

Dumančičeva in Humar sta bila s hrbtom obrnjena proti cesti in vozila, ki je drvelo proti njim, nista videla. Da bi preprečil trk z vozilom, ki je z veliko hitrostjo vozilo proti njim, je ruski turist prijel Dumančičevo in jo odrinil, Humar pa se je ob tem obrnil in ob pogledu na vozilo lahko le odskočil. Voznik je tako zadel le stojalo s kamero, ki je ob trku padla na tla in se močno poškodovala.

"Nikakor ne morem govoriti o zadovoljstvu z obsodbo ali o olajšanju, saj tu ne gre za nikakršne občutke, ko se nekomu nekaj dosodi. Gre za to, da je ta postopek pokazal, da je treba opozoriti na tvegano delo novinarjev. Gre namreč samo za to, da je nekdo ogrožal naju s snemalcem, ker sva opravljala svoje profesionalno delo,"je po zaključku povedala Mojca Dumančič.

DNS: Za razplet pregona odgovorna tudi policija in tožilstvo

V Društvu novinarjev Slovenije so razočarani nad še ne pravnomočno odločitvijo Okrajnega sodišča v Novi Gorici."Dosojena nizka pogojna kazen za ciljan napad na televizijsko ekipo, ki se je le po srečnem naključju končal zgolj z materialno škodo, je napačno sporočilo za družbo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Za razplet pregona sta po njihovem mnenju odgovorna tudi policija in tožilstvo, ki sta dejanje opredelila kot grožnjo in ne kot poskus uboja, za kar je po njihovem prepričanju dejansko šlo. "Ugotavljamo, da je, ko gre za verbalne grožnje novinarjem v spletnem okolju, odgovor policije in tožilstva, da so ti splošni in ne konkretizirani, zato ne gre za kaznivo dejanje. Ko gre za konkreten fizični napad, pa je to le grožnja. Ob tem se sprašujemo, kako resno se v Sloveniji jemlje varnost novinarjev in kako resno organi pregona in pravosodje obravnavajo te primere."

Kot so zapisali, ne morejo sprejeti, da so grožnje, žaljivke in napadi tako imenovane normalne delovne nevarnosti pri opravljanju novinarskega poklica. Novinarje morajo boljše zaščititi tako delodajalci kot tudi državne institucije in politik, ti predvsem tako, da se vzdržijo hujskaškega in sovražnostnega govora, so sklenili v društvu.