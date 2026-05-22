Napadalec na Šutarja s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde

Šiljiću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od treh do 15 let zapora. Šutarja naj bi pred klubom LokalPatriot v središču Novega mesta tako močno udaril, da je ta padel in z glavo udaril ob tla, kar je povzročilo njegovo smrt.

Predobravnavni narok za Šiljića bi moral steči 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil na torek, 26. maja, da bi obema stranema dal čas, da dosežeta morebitni dogovor glede priznanja krivde.

Šiljićev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal. Je pa pogovore potrdila tožilka Nada Černugelj. Potrdila je, da s Šiljićem potekajo pogajanja tako o priznanju krivde kot o višini kazenske sankcije. "Kaj in kako bo, pa bomo še videli," je takrat po obravnavi dejala medijem.