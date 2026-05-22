Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Napadalec na Šutarja s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde

Novo mesto, 22. 05. 2026 12.16 pred 15 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Ne.M.
Samirej Šiljić na sodišču

Obtoženi za napad na Novomeščana Aleša Šutarja Samire Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so za STA potrdili na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek.

Šiljiću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od treh do 15 let zapora. Šutarja naj bi pred klubom LokalPatriot v središču Novega mesta tako močno udaril, da je ta padel in z glavo udaril ob tla, kar je povzročilo njegovo smrt.

Predobravnavni narok za Šiljića bi moral steči 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil na torek, 26. maja, da bi obema stranema dal čas, da dosežeta morebitni dogovor glede priznanja krivde.

Šiljićev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal. Je pa pogovore potrdila tožilka Nada Černugelj. Potrdila je, da s Šiljićem potekajo pogajanja tako o priznanju krivde kot o višini kazenske sankcije. "Kaj in kako bo, pa bomo še videli," je takrat po obravnavi dejala medijem.

Preberi še Obtoženi za napad na Šutarja naj bi razmišljal o priznanju krivde

Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiljića, ki je po prepričanju tožilke tudi prava oseba, ki je storila kaznivo dejanje. Postopek za drugega osumljenca, torej Šiljićevega bratranca, je še v teku in o njem še ni odločeno, so za STA prav tako potrdili danes.

šutar smrt napadalec

Pred DZ pripeljali črno kocko

24ur.com Skesanec v zadevi Kavaški klan s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde
24ur.com Sporazum o prekinitvi stavke parafiran, končna odločitev znana v torek
24ur.com Novomeščanu Muhiču po priznanju krivde 18 let zapora
24ur.com Sodnica sprejela sporazum o odgovornosti skupine General Electric v aferi Teš 6
24ur.com Mafijska likvidacija: po zaslišanju trojici odredili enomesečni pripor
24ur.com Obtoženi za napad na Šutarja naj bi razmišljal o priznanju krivde
24ur.com Sojenje zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu pri koncu
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
bibaleze
Portal
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
zadovoljna
Portal
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
To je najbolj ženstveno krilo letošnje pomladi
To je najbolj ženstveno krilo letošnje pomladi
vizita
Portal
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725