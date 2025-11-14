Napadalec z Bavarskega dvora naj bi pred tem nevarno napadel najmanj dvakrat

"Razočaran sem nad policijo. Zakaj se mora moja družina skrivati, napadalec pa je bil na prostosti - po tem, ko me je oktobra štirikrat zabodel? Sistem mu je omogočil, da je včeraj isti človek napadel in hudo poškodoval še voznika avtobusa," tako ogorčeno po četrtkovem dogodku v telefonskem pogovoru pravi naš sogovornik. Ker se boji za svoje življenje, za življenje svojih otrok in žene pred kamero noče niti zakrit, niti ob obljubi, da mu bomo popačili glas.

Kot je najprej razkril za Delo, je naš sogovornik 13. oktobra letos v večernih urah peljal psa na sprehod na poti proti Žalam. Na eni od klopi je opazil moškega. Že bežen pogled je bil dovolj, da je moški napadel. "Kaj me gledaš," naj bi vstal in mu zagrozil z boksarjem z nožem. Kot je tudi nam potrdil v telefonskem pogovoru, naj bi napadalca, kot rekreativni boksar, skušal ustaviti z nekaj prijemi. A to ga ni ustavilo.

"Dvignil se je kot terminator in se začel ruvati z mano. V tistem trenutku sem pozabil, da ima nož, šele kasneje sem dojel, da mi teče kri. Da je imel tri vreznine v nogi in eno na trebuhu," pripoveduje. Ko je napadalca uspel obvladati, naj bi poskušal pobegniti, a je šel moški za njim in ga obmetaval s kamni. Zasledoval naj bi ga do vhoda v njegov blok, kjer naj bi proti njemu zalučal še dve granitni kocki, a naj ga k sreči ne bi zadel.