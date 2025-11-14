Napadalec z Bavarskega dvora naj bi pred tem nevarno napadel najmanj dvakrat

"Razočaran sem nad policijo. Zakaj se mora moja družina skrivati, napadalec pa je bil na prostosti - po tem, ko me je oktobra štirikrat zabodel? Sistem mu je omogočil, da je včeraj isti človek napadel in hudo poškodoval še voznika avtobusa," tako ogorčeno po četrtkovem dogodku v telefonskem pogovoru pravi naš sogovornik. Ker se boji za svoje življenje, za življenje svojih otrok in žene pred kamero noče niti zakrit, niti ob obljubi, da mu bomo popačili glas.
Kot je najprej razkril za Delo, je naš sogovornik 13. oktobra letos v večernih urah peljal psa na sprehod na poti proti Žalam. Na eni od klopi je opazil moškega. Že bežen pogled je bil dovolj, da je moški napadel. "Kaj me gledaš," naj bi vstal in mu zagrozil z boksarjem z nožem. Kot je tudi nam potrdil v telefonskem pogovoru, naj bi napadalca, kot rekreativni boksar, skušal ustaviti z nekaj prijemi. A to ga ni ustavilo.
"Dvignil se je kot terminator in se začel ruvati z mano. V tistem trenutku sem pozabil, da ima nož, šele kasneje sem dojel, da mi teče kri. Da je imel tri vreznine v nogi in eno na trebuhu," pripoveduje. Ko je napadalca uspel obvladati, naj bi poskušal pobegniti, a je šel moški za njim in ga obmetaval s kamni. Zasledoval naj bi ga do vhoda v njegov blok, kjer naj bi proti njemu zalučal še dve granitni kocki, a naj ga k sreči ne bi zadel.
Ko je napad prijavil Policiji, naj bi mu povedali, da zanj vedo že od prej, da je že večkrat napadel. Kako je torej mogoče, da je bil še vedno na prostosti? "Dogodek obravnava PP Bežigrad, je v fazi predkazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil in obveščeno bo državno tožilstvo, več pa vam v interesu preiskave ne moremo razkriti," pojasnuje vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek.
Na spletu pa se je pojavil še zapis mame, ki naj bi jo napadel med sprehodom z vozičkom. "Kar naenkrat je stal pred menoj, vihtel nož in kričal 'kill child'," izpričuje.
Je zatajil sistem? Zakaj je bil vedno znova na prostosti? "S strani sodišča osumljenemu do danes še ni bila izrečena kazenska sankcija," pojasnjujejo na Policiji.
"Če samo enkrat nekaj stori, je težko sklepati, da bo ponavljal dejanje," pojasnjuje podpredsednica Vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok.
"Vrag je odnesel šalo"
Voznikovi kolegi medtem opozarjajo, da so dnevno izpostavljeni verbalnim napadom, zaradi napada pa da so še vedno v šoku. "Želim mu čimprejšnje okrevanje, da se nam spet pridruži," pravi Matjaž Gorjup iz Sveta delavcev LPP.
"Mi smo trkali na vsa vrata ministrstev in delodajalcev, da jim povemo, da je vrag odnesel šalo. In da je treba bolj odgovorno poskrbeti za varnost," dogodek obsojajo tudi v Sindikatu voznikov avtobusov, kjer poudarjajo, da varnost voznikov ni privilegij, temveč njihova temeljna pravica. Da je brutalni napad na kolega posledica sistematičnega razvrednotenja poklica, da sta v imenu dobičkov in prihrankov varnost in dostojanstvo voznikov postala le številka v računovodskih knjigah, so zapisali v izjavi za medije.