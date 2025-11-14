Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Napadalec z Bavarskega dvora naj bi pred tem nevarno napadel najmanj dvakrat

Ljubljana, 14. 11. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Staša Lozar
Komentarji
55

Po napadu na voznika avtobusa na Bavarskem dvoru v soseski, kjer so napadalca pogosto videvali, so vse glasnejši očitki na delo Policije in tožilstva. Da je ta isti moški nevarno napadel najmanj dvakrat, pripovedujejo in da je v oktobrskem napadu trikrat porezal po nogi in enkrat po trebuhu, pravijo. Ženski, ki se je sprehajala z otrokom, pa naj bi celo grozil s smrtjo otroka. Kako je mogoče, da je bil, kljub vsemu, kar je počel - torej ves čas na prostosti?

"Razočaran sem nad policijo. Zakaj se mora moja družina skrivati, napadalec pa je bil na prostosti - po tem, ko me je oktobra štirikrat zabodel? Sistem mu je omogočil, da je včeraj isti človek napadel in hudo poškodoval še voznika avtobusa," tako ogorčeno po četrtkovem dogodku v telefonskem pogovoru pravi naš sogovornik. Ker se boji za svoje življenje, za življenje svojih otrok in žene pred kamero noče niti zakrit, niti ob obljubi, da mu bomo popačili glas.

Kot je najprej razkril za Delo, je naš sogovornik 13. oktobra letos v večernih urah peljal psa na sprehod na poti proti Žalam. Na eni od klopi je opazil moškega. Že bežen pogled je bil dovolj, da je moški napadel. "Kaj me gledaš," naj bi vstal in mu zagrozil z boksarjem z nožem. Kot je tudi nam potrdil v telefonskem pogovoru, naj bi napadalca, kot rekreativni boksar, skušal ustaviti z nekaj prijemi. A to ga ni ustavilo.

"Dvignil se je kot terminator in se začel ruvati z mano. V tistem trenutku sem pozabil, da ima nož, šele kasneje sem dojel, da mi teče kri. Da je imel tri vreznine v nogi in eno na trebuhu," pripoveduje. Ko je napadalca uspel obvladati, naj bi poskušal pobegniti, a je šel moški za njim in ga obmetaval s kamni. Zasledoval naj bi ga do vhoda v njegov blok, kjer naj bi proti njemu zalučal še dve granitni kocki, a naj ga k sreči ne bi zadel.

Napad na Bavarskem dvoru
Napad na Bavarskem dvoru FOTO: Damjan Žibert

Ko je napad prijavil Policiji, naj bi mu povedali, da zanj vedo že od prej, da je že večkrat napadel. Kako je torej mogoče, da je bil še vedno na prostosti? "Dogodek obravnava PP Bežigrad, je v fazi predkazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil in obveščeno bo državno tožilstvo, več pa vam v interesu preiskave ne moremo razkriti," pojasnuje vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek

Na spletu pa se je pojavil še zapis mame, ki naj bi jo napadel med sprehodom z vozičkom. "Kar naenkrat je stal pred menoj, vihtel nož in kričal 'kill child'," izpričuje. 

Je zatajil sistem? Zakaj je bil vedno znova na prostosti? "S strani sodišča osumljenemu do danes še ni bila izrečena kazenska sankcija," pojasnjujejo na Policiji. 

"Če samo enkrat nekaj stori, je težko sklepati, da bo ponavljal dejanje," pojasnjuje podpredsednica Vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok

"Vrag je odnesel šalo"

Voznikovi kolegi medtem opozarjajo, da so dnevno izpostavljeni verbalnim napadom, zaradi napada pa da so še vedno v šoku. "Želim mu čimprejšnje okrevanje, da se nam spet pridruži," pravi Matjaž Gorjup iz Sveta delavcev LPP. 

"Mi smo trkali na vsa vrata ministrstev in delodajalcev, da jim povemo, da je vrag odnesel šalo. In da je treba bolj odgovorno poskrbeti za varnost," dogodek obsojajo tudi v Sindikatu voznikov avtobusov, kjer poudarjajo, da varnost voznikov ni privilegij, temveč njihova temeljna pravica. Da je brutalni napad na kolega posledica sistematičnega razvrednotenja poklica, da sta v imenu dobičkov in prihrankov varnost in dostojanstvo voznikov postala le številka v računovodskih knjigah, so zapisali v izjavi za medije.

Naslednji članek

Prihaja hladna in vlažna polarna zračna masa: pobelilo bi lahko tudi nižine

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330