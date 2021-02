Napadena dva župnika. Sta dogodka povezana?

Ura je bila približno pol treh zjutraj, zaspal sem pred televizijo, ko me je zbudilo nekakšno razbijanje, se trenutkov pred nasilnim ropom živo spominja župnik iz Rovt Janez Petrič. "Odklenil sem vrata in takrat so planili name, me zgrabili in zahtevali denar, sicer me bodo ubili," opisuje Petrič.

Od njega so zahtevali ključ od pisarne, kot da bi vedeli, da se v njej nahaja sef z večjo vsoto gotovine. "Ven so zmetali vse, kar je bilo v njem in pobrali denar,"pripoveduje duhovnik. Skupaj so odnesli za okoli 12 tisoč evrov gotovine in nekaj spominskih kovancev, za dva tisočaka škode so povzročili tudi na enem od oken, a kalvarije še ni bilo konec: "Potem je eden med njimi iz omare vzel pas in mi za hrbtom zavezal roke."