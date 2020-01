Napadeni reševalci poklicali na pomoč policiste

Silvestrska noč v Ljubljani je bila bolj mirna kot prejšnja leta, a vseeno ni minila brez incidentov. Reševalci Reševalne postaje Ljubljana so morali namreč zaradi napada osebe na pomoč poklicati policijo, ki je napadalca kmalu obvladala. Sicer pa so reševalci na terenu tudi pomagali pri enem porodu. Ob 5. uri zjutraj so v Jaršah pomagali pri porodu na terenu, z minimalno dihalno podporo pa otroka in mamico uspešno prepeljali v porodnišnico, je povedal Sabol.

Na urgentnem kirurškem bloku so obravnali pet oseb, ki so se poškodovale zaradi uporabe pirotehnike. Vse poškodbe so bile lažje, poškodovani pa so že odpuščeni v domačo oskrbo. Obravnavali so eno osebo z resnimi težavami, za katere se je izkazalo, da so posledica zastrupitve z alkoholom. Oseba se trenutno že počuti bolje, so še sporočili reševalci. Nadzorni zdravnik na urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra LjubljanaFranc Štefanič ocenjuje, da je kampanja glede uporabe pirotehničnih sredstev v medijih daje rezultate, ter da je bilo na letošnje slivestrovo uporabljenih manj teh sredstev.

Štefanič je povedal, da je za njimi povprečna dežurna služba na praznični dan. Glede na to, da je njihovo povprečje od 180 do 220 pregledanih, tokrat niso imeli tako hude gneče. Vseh pregledanih v ambulanti za lažje in težje poškodbe je bilo 147. Opravili so štiri večje operativne posege in nekaj manj kot 50 malih operativnih posegov. Za današnji dan so sprejeli 16 poškodovancev, od tega tri z zlomljenimi kolki.

Podobno so ugotavljali tudi na mariborski urgenci, kjer v najdaljši noči v letu niso obravnavali nobenih težjih poškodb. Lani je bilo bolj pestro, so dejali. Nekaj je bilo ran zaradi pretepov in nekaj manjših poškodb. Obravnavali so tudi enega poškodovanca, mlajšega moškega, ki se je v domačem okolju poškodoval s pirotehničnim sredstvom. Utrpel je zlom nosu, a je že v domači oskrbi.