Znova veliko strahu zaradi morskega psa, saj se je ta pojavil povsem blizu obale med kopalci na priljubljeni plaži na Floridi. Šlo je zgolj za preplah in ne za napad morskega psa, podobe ljudi, ki so bežale iz vode, pa so spominjale na kultni film Žrelo. Prav ta film je pri ljudeh povzročil nepotrebno paniko, pravijo strokovnjaki. Napadi se tu in tam zgodijo, povečini pa jih sproži ravnanje ljudi.