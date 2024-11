Napadi na sodstvo ne bodo šli mimo petnajsterice poslancev

Dogajanje pred celjskim sodiščem dviguje prah. Ustavni pravnik Rajko Pirnat je shod v podporo Janezu Janši, na katerem je posredovala tudi policija, označil za nedopusten poskus vplivanja na sodno odločanje. V največji vladni stranki Gibanje Svoboda zato zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za pravosodje na temo problematike napadov na sodstvo, diskreditacij sodne veje oblasti, odgovornosti politike do spoštovanja sodne veje oblasti in varovanja ugleda pravne države. V zadnjih tednih smo namreč poročali o več incidentih, povezanih s pravosodjem.

Na celjskem sodišču se je v sredo nadaljevalo sojenje prvaku stranke SDS Janezu Janši in soobtoženima zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Po obravnavi se je pred poslopjem sodišča odvil zbor Janševih privržencev, ki so napolnili Prešernovo ulico in protestirali proti po njihovem mnenju "skorumpiranemu slovenskemu sodstvu".

S Policijske uprave Celje so sporočili, da je bil shod neprijavljen, zbralo pa se je večje število ljudi. Na shodu so obravnavali kršitev javnega reda in miru. Na prizorišče se je pripeljalo vozilo ene od medijskih hiš, skupina zbranih pa je začela pljuvati in udarjati po vozilu. Eden od prisotnih je tudi močneje brcnil v vozilo. "Ko smo ga zaradi izvedbe postopka nameravali pospremiti do intervencijskega vozila, se je uprl, zato smo uporabili pooblastila. Omenjenemu udeležencu shoda smo izdali plačilni nalog," so pojasnili na Policiji.

Shod v podporo Janši FOTO: Bobo icon-expand

Spoštovanje pravne države in pravic vseh posameznikov, tudi tistih, ki se znajdejo pred sodiščem, je temelj naše demokratične ureditve in pravne države, je poudarila ministrica Andreja Katič. O dogodku pred celjskim sodiščem se je tudi pogovarjala s predsednikom vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem. Strinjala sta se, da opozorila o spoštovanju pravne države, neodvisnosti sodstva in strpnega dialoga žal vsakič znova naletijo na gluha ušesa. Vrsta incidentov Pred dvema tednoma je močno razburila tudi objava fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov ter tožilke. Po navedbah pravosodne ministrice so bile grožnje usmerjene na delavce v pravosodju, ki so povezani s postopki proti Janezu Janši.

Po mnenju Slovenskega sodniškega društva je nadlegovanje sodnikov in tožilcev zaradi preteklih odločitev v sodnih postopkih nesprejemljivo, grožnje pa obsojanja vredne. Đorđević je takrat dejal, da so šle stvari predaleč. Enako je dejal tudi premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. "Napad na pravno državo je črta, ki je ne smemo nikoli prestopiti," je poudaril. Na začetku meseca pa smo poročali o požigu novogradnje brežiškega sodnika Almirja Kurspahića. Preiskava še ni zaključena, zato uradne potrditve, da je bil požig, v katerem je nastalo za 250.000 evrov škode, povezan s sodnikovim delom, še ni. "Vendar če je to povezano z delom sodnika, bi dobila stvar novo dimenzijo. Tega bi se morali res še dodatno bati. Potem to ni le grozovit napad na premoženje, ampak bi bil to napad na funkcijo sojenja in bi lahko govorili o neke vrste terorizmu," je opozarjala predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević.