Napadi na zdravstvene delavce: zbornica za spremembo zakonodaje

Ob so se na zbornici zahvalili za vsak podpis podpore. Še posebej jih veseli, da prednosti pobude niso prepoznali le zdravstveni delavci, ampak tudi številni državljani in državljanke. V preteklih dneh so prejeli številne klice z vprašanji, kako oddati vlogo. Veliko jih je podpis oddalo elektronsko, nekateri pa so se fizično odpravili do upravnih enot ter jim overjene vloge poslali po pošti ali jih osebno prinesli na sedež zbornice.

Med kampanjo so pri oddaji elektronskih vlog na zbornici pomagali v več zdravstvenih ustanovah. Pojavljala so se namreč opozorila, da pri elektronski oddaji podpisov podpore na portalu eUprava prihaja do težav.

Pobudo za spremembo kazenske zakonodaje so v imenu zdravniške zbornice vložili njena predsednica Bojana Beović, vodja delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja Nena Kopčavar Guček ter travmatolog in predavatelj o preprečevanju nasilja Aleš Fischinger. Pobuda je nastala v sodelovanju in s podporo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter Lekarniške zbornice Slovenije. Pridružili so se ji številni drugi sindikati in zdravstveni delavci, so še pojasnili v zdravniški zbornici.