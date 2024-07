Večina bo napadla izza hrbta

Da bi njihovo število zajezili in ljudi zaščitili, je najbolj obremenjena Policijska uprava (PU) Ljubljana na svoje ulice poslala več policistov. "Ustanovili smo posebno delovno skupino, ki obiskuje najbolj kritične točke v centru mesta, to so območja, kjer prihaja do zgostitev ljudi, kjer so kakšne prireditve, posebno ponoči, ali pa na železniški postaji in avtobusnih postajališčih," je povedal Aleksander Perklič s PU Ljubljana.

V mesto napotujejo tudi policiste vodnike službenih psov, prav tako policiste konjenike. Že sama prisotnost na terenu marsikoga odvrne od slabih namer. "Med storilci so v ospredju zlasti uživalci prepovedanih drog, poudariti pa moram, da v nasprotju s prepričanjem je večina Slovencev, ne pa tujcev," poudarja Perklič, ki tudi opozarja, da se v primeru napada nikar ne spuščajmo v konflikt z napadalci oziroma, da se ne upiramo, da bi zaščitili svoje imetje, kajti lahko so tudi nevarni in nikoli se ne ve – tudi oboroženi. "Lahko imajo pri sebi tudi kakšen oster predmet, morda nož, zato naj žrtev nikakor ne tvega, saj se lahko konča tudi s poškodbami. Pomembno je, da si žrtev čim bolje zapomni značilnosti storilca, obraz, oblačila in da čim prej pokliče Policijo," svetuje ljudem.