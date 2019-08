'Napadov volkov je letos več, a ne toliko več, kot se govori v javnosti'

DNK vzorce poberemo na skoraj vseh primerih, razen kadar ni možno ali ni smiselno (gre za ponovitev primera na isti način na istem območju). Zaradi racionalnosti se vzorci analizirajo le nekajkrat letno, ko se nabere dovolj velika količina vzorcev. Letos so bile analize končane za 13 škodnih primerov, ki so nastali do konca aprila. Analize za naslednje obdobje (1. maj do 31. julij) so v teku in bi bodo zaključene v nekaj tednih.

—Matija Stergar, Zavod za gozdove Slovenije