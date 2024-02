Napaka pri oddaji naročila: bo univerza ob 50 evropskih milijonov?

Na ljubljanski univerzi so najprej rekli hop in šele nato skočili. Gradbinca za glavna dela so iskali z razpisom. Dobili so tri ponudbe in izbrali najcenejšo, Strabagovo, težko 46 milijonov evrov, vendar pa so v postopku naredili napako.

"Naročnik je uporabil pravilen postopek, a na napačen način," je pojasnil Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije. Izvajalca so iskali v dveh fazah. V prvi bi morali ugotavljati sposobnost gradbincev, da lahko izvedejo posel, v drugi pa se pogajati za ceno.

"Naročnik je to vse naredil v enem postopku in šele nato izdal odločitev, kar pomeni, da v prvi fazi tem ni dal možnosti vlaganja pravnih sredstev, kar bi vsekakor moral in to je huda kršitev. Tako da smo malo presenečeni, da se v tako resnem postopku zgodi takšna napaka," pravi Červek, ki resnosti postopka ne omenja zgolj zaradi njegove vrednosti (v celoti je ocenjen na 76 milijonov evrov), ampak tudi zaradi dejstva, da so morda ogrožena evropska sredstva.

Tako na univerzi kot na ministrstvu za visoko šolstvo so prepričani, da je časa za izbiro izvajalca še dovolj in da 50 evropskih milijonov ni ogroženih. Na previdnost pa svari Červek. "EU sredstva so lahko zelo ogrožena, sploh če bodo tekom revizijskega postopka vložena nova pravna sredstva," je povedal.

Univerzi svetuje hitro ponovitev postopkov in maksimalno korektnost, s katero bi se morda lahko izognili novim revizijskim zahtevkom, ki bi zagotovo odplavili evropska sredstva.