Napaka UKC Ljubljana? Družina pokojne pacientke terja 91.500 evrov

Družina trdi, da je Martina Mustar 26. aprila letos umrla zaradi pasivnosti zdravstvenih delavcev UKC Ljubljana, je še pojasnil David Sluga in dodal, da zato njen mož in sinova zahtevata odškodninski zahtevek, in sicer vsak po 30.500 evrov. Martino Mustar so od leta 2012 redno spremljali v angiološki ambulanti Kliničnega oddelka za žilne bolezni v UKC Ljubljana, leta 2020 pa je tamkajšnja zdravnica v izvidu zapisala, da so se že odločili za kirurško zdravljenje, pri čemer pa da morajo počakati na izvid ultrazvoka vratnih žil, so sredi oktobra pisale Slovenske novice. Družina pa je takrat za časnik dejala, da je šla omenjena zdravnica septembra 2020 v pokoj, celotna dokumentacija pa ni bila predana naprej.