V DeSUS še vedno napeto: Erjavec bo nadaljeval pogovore s svojimi poslanci

Teden po neuspešni konstruktivni nezaupnici so razmere v DeSUS vse bolj napete. Danes naj bi po seji poslanske skupine, ki išče pot za uresničevanje programa DeSUS iz opozicije, sledil še pogovor prvaka DeSUS Karla Erjavca s poslancema Ivanom Hršakom in Brankom Simonovičem. Ta je oster do Erjavca, ki naj bi si želel poslančeve izključitve iz DeSUS.

Karl Erjavec je po sestanku vodstva stranke minuli četrtek za ta teden napovedal ločena pogovora s poslancema Ivanom Hršakomin Brankom Simonovičem. Slednja dva sicer predlagata, da bi se pogovorili skupaj, je v ponedeljek pojasnil Simonovič, ki je napoved ločenih pogovorov minuli teden označil za nedemokratične metode. icon-expand Po srečanju vodstva stranke je sicer slišati neuradne informacije, da naj bi si Erjavec želel izključitve iz stranke tistih, ki se mu javno postavljajo po robu, tudi Simonoviča. FOTO: Bobo Erjavec naj bi si želel izključitve tistih, ki se mu javno postavljajo po robu Po srečanju vodstva stranke je sicer slišati neuradne informacije, da naj bi si Erjavec želel izključitve iz stranke tistih, ki se mu javno postavljajo po robu, tudi Simonoviča. Ta se tudi ni podpisal pod januarski predlog konstruktivne nezaupnice vladiJaneza Janšeoziroma kandidature Karla Erjavca za predsednika vlade. Obenem je večkrat poudaril pomen uresničevanja programa DeSUS tudi iz opozicije, a hkrati ocenil, da to v KUL ni možno. Simonoviča je po njegovih besedah v njegovi dosedanji drži podprl tudi izvršni odbor DeSUS Izola, ki je zasedal v petek. Zaključke odbora o tem, kako bi moral delovati DeSUS po neuspeli konstruktivni nezaupnici, bo Simonovič danes predstavil Erjavcu, ni jih pa razkril javnosti. Tako je v teh dneh pričakovati odgovor poslancev DeSUS na povabilo Janše k sodelovanju z njegovo vlado, v kateri sicer še vedno dela kmetijski minister Jože Podgoršek, ki je bil v ministrsko ekipo imenovan iz vrst DeSUS. Erjavec je v četrtek zatrdil, da sporazuma z vlado ne bodo podpisali, Simonovič pa ga je spomnil, da so poslanci tisti, ki imajo moč in glasove. V sredo bo sicer zasedal izvršni odbor DeSUS. icon-expand