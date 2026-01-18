Napetost v Štepanjskem naselju narašča

Napetost v Štepanjskem naselju zaradi plačljivih parkirnih mest oziroma pred torkovim izdajanjem kazni narašča.

Kontrolorji naj bi bili ta teden "zelo prijazni". Stanovalce bodo obveščali glede neplačila.

Sicer pa, če parkirnine ne boste plačali, boste dobili tudi višjo globo kot doslej. Cena dnevnega parkiranja za osebni avtomobil bo po novem 30 in ne več 20 evrov, za bivalno vozilo 80, za avtobus pa 160 evrov. Nadzor pa bodo še posebej poostrili: "nad parkiranji na območjih, ki so namenjeni pešcem, kolesarjem, pa tudi po zelenih površinah. Globa je 80 evrov," pravi Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva MOL.

Namesto s parkomati bi se morali parkirnega kaosa - ki s pritiskom dnevnih migrantov v že tako gosto poseljenem območju nastane zlasti popoldan in zvečer - lotiti drugače, pravijo. Na poziv mestnih oblasti, da si pridobijo parkirne dovolilnice, brezplačne so do konca junija, pa odgovarjajo: "Imamo dovolilnico, ampak to ni tprava rešitev" ter da niti plačilo ne grantira parkirnega mesta. Ob tem poudarjajo še, da so parkirišča, glede na papirje, last blokov. "Smo enkrat že dobili na sodišču, ampak je zdaj spet na sodišču. Toda oni bojo začeli sedaj kar kasirati."

Župan medtem prebivalcem Nusdorferjeve, ki imajo parkirišče že v lasti, sporoča: "Še enkrat napovedujem, da bo kaos! Edino parkirišče sredi Štepanjskega naselja, kjer lahko parkiraš brez kakršnega koli papirja. Postavite rampo!"

Zveza potrošnikov pa poudarja, da ljudje zaradi novega, pavšalnega obračuna nočnega parkiranja - ki med deseto zvečer in šesto zjutraj na z zapornicami omejenih parkiriščih stane štiri evre, ob ulici pa dva evra - plačujejo nebsorazmerno visoke zneske. Ena od potrošnic je na parkirišču Tivoli 1 med 5:51 in 7:24 zjutraj, torej za uro in pol na prehodu iz nočne v dnevno tarifo, odštela pet evrov. Občino zato pozivajo k premisleku, kako uskladiti cene v takšnih primerih.