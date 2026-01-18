Naslovnica
Slovenija

Napetost v Štepanjskem naselju narašča

Ljubljana, 18. 01. 2026 20.33

Avtor:
Tjaša Dugulin
Mestno redarstvo

Obdobje opozarjanja se zaključuje, mestni redarji v Ljubljani bodo začeli pisati kazni. Tudi na novih plačljivih parkirnih površinah v Štepanjskem naselju in naselju Galjevica 2 bodo kršiteljem od torka izdajali plačilne naloge. Gre zgolj za polnjenje občinske blagajne, pravijo prebivalci, ki so prepričani, da novi parkomati ne bodo rešili parkirnega kaosa. V Zvezi potrošnikov pa opozarjajo na nesorazmerno višino novih parkirnin v prestolnici.

Napetost v Štepanjskem naselju zaradi plačljivih parkirnih mest oziroma pred torkovim izdajanjem kazni narašča.

Kontrolorji naj bi bili ta teden "zelo prijazni". Stanovalce bodo obveščali glede neplačila. 

Sicer pa, če parkirnine ne boste plačali, boste dobili tudi višjo globo kot doslej. Cena dnevnega parkiranja za osebni avtomobil bo po novem 30 in ne več 20 evrov, za bivalno vozilo 80, za avtobus pa 160 evrov. Nadzor pa bodo še posebej poostrili: "nad parkiranji na območjih, ki so namenjeni pešcem, kolesarjem, pa tudi po zelenih površinah. Globa je 80 evrov," pravi Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva MOL.

Namesto s parkomati bi se morali parkirnega kaosa - ki s pritiskom dnevnih migrantov v že tako gosto poseljenem območju nastane zlasti popoldan in zvečer - lotiti drugače, pravijo. Na poziv mestnih oblasti, da si pridobijo parkirne dovolilnice, brezplačne so do konca junija, pa odgovarjajo: "Imamo dovolilnico, ampak to ni tprava rešitev" ter da niti plačilo ne grantira parkirnega mesta. Ob tem poudarjajo še, da so parkirišča, glede na papirje, last blokov. "Smo enkrat že dobili na sodišču, ampak je zdaj spet na sodišču. Toda oni bojo začeli sedaj kar kasirati."

Župan medtem prebivalcem Nusdorferjeve, ki imajo parkirišče že v lasti, sporoča: "Še enkrat napovedujem, da bo kaos! Edino parkirišče sredi Štepanjskega naselja, kjer lahko parkiraš brez kakršnega koli papirja. Postavite rampo!"

Zveza potrošnikov pa poudarja, da ljudje zaradi novega, pavšalnega obračuna nočnega parkiranja - ki med deseto zvečer in šesto zjutraj na z zapornicami omejenih parkiriščih stane štiri evre, ob ulici pa dva evra - plačujejo nebsorazmerno visoke zneske. Ena od potrošnic je na parkirišču Tivoli 1 med 5:51 in 7:24 zjutraj, torej za uro in pol na prehodu iz nočne v dnevno tarifo, odštela pet evrov. Občino zato pozivajo k premisleku, kako uskladiti cene v takšnih primerih.

KOMENTARJI114

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jernej Sekirnik
18. 01. 2026 21.59
Samo jamranje, boste preživeli, komot se lahko dvigne še za trikrat. Denar mora krožit je rekel on v vrhu
Odgovori
0 0
proofreader
18. 01. 2026 21.59
Zokija volijo tudi taki, ki nimajo avtomobilov.
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
18. 01. 2026 21.56
Imam občutek, da Janković nikoli več ne bo župan…..jamo pa si je izkopal sam
Odgovori
+4
4 0
Presrani
18. 01. 2026 21.52
Dovolj jih imamo Zoran in Robi konec je .Že danes zvečer smo postavili stražo..
Odgovori
+1
3 2
suleol
18. 01. 2026 21.55
aja janez bo dal parkirisca zastonj na ljubljanci al kako
Odgovori
+1
3 2
Jernej Sekirnik
18. 01. 2026 21.52
Za najlepše mesto na svetu je pač cena takšna, zato pa tudi lahko prodajaš stare garsonjere brez lastnega park placa po 200k. En jih ima na desetine pa je jih oddaja, enosobna po 1000 eur najemnine, trgajo se za stanovanja, ko da v oglase mu hoče telefon pregoret, toliko kličejo...
Odgovori
+4
4 0
Infiltrator
18. 01. 2026 21.51
To je samo zasluškarstvo!
Odgovori
+4
4 0
Delboy Trotter
18. 01. 2026 21.50
Stanujem v štepanjcu in komaj čakam da začnejo pisati kazni. Dosti imam avtomobilov nepremičnin brez tablic, službenih kombijev, ljudi ki tu puščajo vozila pa sploh niso iz tega naselja itd. Samo upam da bo dovolj parkirišč za vse nas ki tu stanujemo. Če ne bodo pač morali kakšno dodatno narediti.
Odgovori
+7
7 0
BroNo1
18. 01. 2026 21.49
V štepanjcu sigurno ne bo tako kot so jih nate.gnili v drugih občinah. Tu lahkk pride do ornk težav….. in tako bodo rešili tudi druge. Vsa parkirišča so last blokov razen, če so počasi občinarji kra.dli, ne bi se čudil….še.rif bi imel vse tudi tisto kar ni njegovo!!!
Odgovori
+2
2 0
Jernej Sekirnik
18. 01. 2026 21.44
Aha čudna metoda, ta reševanje prometnega kaosa in težav s parkirišči dvignimo cene, hmmm a potem bi delovalo še pri AC, rešimo gnečo na AC, dvignemo vinjete na 1000 eur.
Odgovori
+7
7 0
2mt8
18. 01. 2026 21.48
In gužva po oštarijah za malco, dajmo dvignit ceno malce na 100€, da boste lahko dobili prosto mizo kadarkoli.
Odgovori
+4
5 1
suleol
18. 01. 2026 21.56
gre se za evidenco ljudi z bivaliscem na naslovu stepca, 60€ na leto bojo vsi prezivel
Odgovori
+2
2 0
Dvigalo
18. 01. 2026 21.44
Gotof je :-)
Odgovori
+6
7 1
Presrani
18. 01. 2026 21.43
Napeto je zelo dovolj imamo Zorana in Robija.
Odgovori
+8
9 1
Drugorazredni Turk
18. 01. 2026 21.43
A ni že čas za drugega župana.
Odgovori
+11
11 0
Vlahek
18. 01. 2026 21.42
Plačujejo svoj parking🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+5
6 1
Holy50
18. 01. 2026 21.40
Mol se spreminja v diktaturo enega človeka, izboljšanje parkirnih pogojev v naselju ni. Samo blagajna bo debelejša.
Odgovori
+9
9 0
nelika123
18. 01. 2026 21.39
Ljubljana ne da nic ljubljancanom.Samo jemat,pa nič dati.Kaj pa so do sedaj dobili?
Odgovori
+6
6 0
Še89sekund
18. 01. 2026 21.34
Prepričan sem da tudi to ne bo še dovolj da se lublanski človek strezni ,se zaveda kam ja janko lublano pripeljal....LJ reveži ga bodo volili do smrti....
Odgovori
+8
8 0
Morgoth
18. 01. 2026 21.33
Največja ironija je to, da tam živijo njevlgovi "rođaki", ki ga bodo itak ponovno volili samo izključno, ker je "rođak"🤡🤡🤡😂😂😂
Odgovori
+15
15 0
CelyCely
18. 01. 2026 21.33
Treba je vsaj dati priložnost županu, kjer je ta sistem, jaz vedno najdem parkirno mesto. Prebivalci štefanca imajo pa očitno kristalno kroglo?
Odgovori
+0
1 1
alkimistos
18. 01. 2026 21.32
mogoče pa res pokne v štepanjcu:)
Odgovori
+11
11 0
