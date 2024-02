Napetost v stranki SD pred ponedeljkovo konferenco narašča

Ti dnevi se zdijo kot nekakšno zatišje pred nevihto, v ponedeljek pa bodo na drugem najvišjem organu SD na mizi vse teme in vsi vidiki, ki jih žulijo po aferi sodna stavba. "Občutek silovitega medijskega stampeda, ki je učinkovito prikazal SD kot plenilsko in koruptivno stranko. Na drugi strani pa vendarle potreba po tem, da pogledamo naše delovanje in ocenimo, kaj je treba spremeniti zato, da stranka vendarle pridobi na svoji verodostojnosti. Ta verodostojnost je po tej aferi močno načeta," meni Matevž Frangež , predsednik konference SD.

Jo bo pa zato tam pričakalo nemalo razjarjenih članov, ki s kritikami zagotovo ne bodo skoparili. Kot je slišati, imajo sicer vsi skupen cilj – rešitev stranke iz nastale krize – a pogledi, kako do tega priti, so različni. Če ima Fajonova zaupanje večine predsedstva, torej ožjih in vidnejših članov v stranki, pa je precej več skepse slišati s terena. Ocene, da je stranka potrebna čistke, niso osamljene, zato bodo v ponedeljek bržkone padali tudi pozivi Fajonovi k odstopu.

Za skorajšnje slovo je notranjo dinamiko v SD v intervjuju za Mladino začinila še Dominika Švarc Pipan. "Han je bil med prvimi, ki so želeli, da grem. Tudi po kanalih znotraj stranke sem to razumela. Še lepše za marsikoga pa bi bilo, če bi šli obe, jaz in Tanja Fajon. Če greva samo medve s Tanjo, bo to za marsikoga odličen epilog. Lahko me citirate: če gre še Tanja Fajon, bodo v SD mnogi zelo zadovoljni," je povedala.

Na konferenci o zaupnici Fajonovi sicer ne glasujejo, bi pa to lahko storili na marčevskem kongresu. A vprašanje, ki se članom poraja, je, ali bi rošade v menjavi vodstva – ob vseh pretresih, ki so stranko v zadnjih dneh že doleteli – res pozitivno vplivale na kampanjo za prihajajoče evropske volitve. Zato se kot ena od možnosti omenja, da bi aktualno vodstvo stranko še popeljalo na evropske volitve – v primeru slabega rezultata stranke pa za Tanjo Fajon nekateri omenjajo ponovitev scenarija Igorja Lukšiča, ki se je po porazu na evropskih volitvah poslovil z mesta predsednika.

Veliko če-jev je torej trenutno še na mizi, do ponedeljka pa še nekaj dni in ob visoki frekvenci kriznih sestankov je te – kljub koncu tedna – pričakovati vse do ponedeljkove konference. Takrat pa bodo predvidoma imenovali tudi začasnega naslednika Klemna Žiberta.

Kdo bo novi generalni sekretar, sicer še ni povsem jasno, si pa v stranki neuradno želijo, da bi to bil nekdo z dolgoletnimi izkušnjami, s katerimi bi uspel konsolidirati stranko.

"Stranka mora izpraznjeno mesto glavnega tajnika nadomestiti v najkrajšem možnem času. Sam bi si želel, in takšni so tudi mnogi notranji premisleki znotraj stranke, da je to močna avtoriteta, ena od starost. Ki v tem hipu ne bi zaradi svoje agende ali ambicij vstopala v ta položaj, ampak zato, ker ji je te stranke in socialdemokracije na Slovenskem mar. Ob omembi Dušana Kumra pomislim na format takšnega človeka, kot je Dušan. Manj pa na konkretno ime," je še dejal Frangež.