'Napetosti med zaposlenimi in pritožb pacientov je zaradi stavke vse več'

Nekateri zdravniki so namreč naknadno preklicali umik soglasja za nadurno delo, je ministrica pojasnila v izjavi za medije po sestanku z vodstvi bolnišnic in obeh univerzitetnih kliničnih centrov. Ob tem je spomnila, da so v bolnišnicah že v marcu zastavili novo organizacijo dela denimo z izmenskim delom, s čimer so se prilagodili zdravnikom z umaknjenimi soglasji, ki lahko na teden delajo do 48 ur.

Razlike v bolnišnicah so kar velike, največje izpade zaznavajo pri operacijah, in sicer zaradi umikov soglasij kirurgov in anesteziologov za nadurno delo. Kot je pojasnila, so direktorji na sestanku poročali o izpadu med 20 in 30 odstotki elektivnega programa.

Na vprašanje, ali je v kateri izmed bolnišnic ogroženo izvajanje katere izmed zdravstvenih dejavnosti, je odgovorila, da vsaj v aprilu ne.

"Napetosti med zaposlenimi zaradi stavke vse večje"

Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan je medijem pred sestankom povedala, da bodo urnike za april v bolnišnicah naredili po istem kopitu, kot so jih za marec, ko so se v začetku meseca uveljavili umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Marca so delo v bolnišnici uredili tako, da so uvedli prilagojeno izmensko delo. Tudi aprila bodo tako izvajali vse zdravstvene storitve s stopnjo nujno in zelo hitro.

Na vprašanje, kaj bi bilo, če bi se stavka še vlekla, pa je odgovorila, da to ni dobro niti za paciente niti za zaposlene. Napetosti med zaposlenimi so po njenih besedah zaradi stavke vse večje, veča se tudi število pritožb pacientov. Daljša kot je stavka, večji je pritisk na urgentni center, je opozorila.

Pritisk na urgenco je večji tudi v izolski bolnišnici, je po sestanku medijem povedal njen strokovni direktor Tomaž Gantar. "Prihajamo do tega, da namesto za redne ambulante potrebujemo zdravnike za urgenco, kar seveda tudi ni namen," je pojasnil.