SDS in NSi zahtevata izredno sejo o Levici, ta napoveduje ovadbe

To je zahteva SDS in NSi za izredno sejo parlamenta, kjer bi problematizirali ideje njihovih političnih nasprotnikov iz Levice, saj naj bi propagirali domnevno protiustavne in nedemokratične ideje o koncu kapitalizma in podržavljenju zasebne lastnine. "Enostavno je pač treba reči, da kdor želi delovati izven ustave, tisti mora za to potem tudi prevzeti odgovornost," pravi Branko Grims , poslanec SDS. Pri tem problematizirajo dele političnega programa Luke Mesca in ostalih, ki govorijo o koncu kapitalizma. Izpostavljajo javne Facebookove zapise poslanca Miha Kordiša o podržavljanju zasebne lastnine. Kot vir navajajo tudi lažni manifest Levice, ki so ga objavili nekateri provladni mediji. Grims še dodaja, da naj bi stalno zmerjanje s fašisti in vsem ostalim v državnem zboru imelo en sam cilj – dehumanizacijo in razčlovečenje političnih konkurentov.

"Jasno je, da je stranka SDS stranka, ki uničuje same temelje demokracije v tej državi. Spravlja se na vse neodvisne institucije, medije, zdaj smo videli, tudi na pravosodje. Očitno so se začeli spravljati tudi na opozicijo ,"pojasnjuje Matej Tašner Vatovec, vodja poslancev Levice. Brane Golubovič, vodja poslancev LMŠ, pravi, da to vidijo kot odvračanje pozornosti od neuspešnega vladanja v tem letu in pol – od vseh afer, ki so spremljale to vlado, in neučinkovitega reševanja epidemije.

Predlagatelji na razpravo o rušenju temeljev ustavnega reda vabijo tudi notranjega ministra Aleša Hojsa, ministra za obrambo Mateja Tonina in šefa obveščevalcev Janeza Stuška. Ali je takšna seja sploh možna, je predsednik državnega zbora Igor Zorčič preveril pri parlamentarni pravni službi. Zanimivo podpisov za zahtevo niso dali v koalicijski SMC. "Ne nalašč in ne ponesreči. Jaz mislim, da je državni zbor prostor, kjer mora biti razprava vedno odprta. Sklicevanje na zakonodajno pravno službo je nekoliko neobičajno,"dodaja Gregor Perič, vodja poslancev SMC. Tašner pravi, da bodo v Levici v naslednjem tednu vložili ustrezna pravna sredstva, za začetek vsaj s kazenskimi ovadbami. Levica je sicer z bolj ali manj enakim političnim programom parlamentarna stranka že skoraj sedem let.