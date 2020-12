Zorčič strankarskim kolegom poslal pismo: 'Pod vprašaj postavljate kredibilnost stranke'

V koaliciji močno odmeva predlog ukinitve denarnega sklada za nevladne organizacije. Počilo je v Počivalškovi SMC. Čeprav je stranka pred dvema letoma postavila sistem financiranja nevladnih organizacij, je ukinitev tokrat uradno predlagala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je ministrom SMC poslal pismo, v katerem jim očita, da "z rokohitrskim in lahkomiselnim odločanjem pod vprašaj postavljajo kredibilnost stranke".

Ukinitev sklada za nevladne organizacije in možnost povečanja individualnega financiranja prek dohodnine, češ, da bi se tako lahko nabralo več denarja za športne klube, je predlagala šolska ministrica Simona Kustec. Po opozorilih, kaj to pomeni za druge nevladne sektorje, je predlog umaknila. A ga je vlada znova uvrstila v končno verzijo PKP7 in ob vnovičnem opozorilu ministra Boštjana Koritnika tudi sprejela. Kar je neprijetno presenetilo Igorja Zorčiča. Koalicija se je sicer danes po številnih kritikahuskladila o umiku spremembe financiranja sklada za razvoj NVO.

"Nezaslišano se mi zdi, da o tem ne na stranki ne v poslanski skupini ni bilo nobene razprave in da ste s takšnim rokohitrskim in lahkomiselnim odločanjem o zakonu postavili pod vprašaj konsistentnost in kredibilnost naše stranke," je zapisal Zorčič. Da tega ni v koalicijski pogodbi, prav tako to nima nobene zveze z epidemijo novega koronavirusa, zato je na svoje ministre apeliral, naj "zagovarjajo politična stališča stranke in ne stališč raznih vladnih in drugih svetovalcev". "Ureditev, kakršno poznamo danes, je otrok SMC. Mi ocenjujemo, da gre za ureditev, ki je dobra. In jaz sem prepričan, da stranka SMC oziroma poslanska skupina tu ne bo spreminjala svojih stališč," je še zapisal Zorčič.

icon-expand Igor Zorčič je ministrom iz stranke SMC poslal pismo. FOTO: Miro Majcen

Zorčičeve besede so snovalce alternativne koalicije KUL hitro opogumile pri iskanju 46 glasov za konstruktivno nezaupnico Janezu Janši. "Zdaj, kot veste, smo pri 43 glasovih. Ampak glede na to, kako se vlada obnaša in s kakšno neresnostjo celo situacijo jemlje, kako jo izkorišča za neko svojo politično agendo, sem prepričan, da se bo zelo kmalu našlo te manjkajoče tri glasove," je optimističen koordinator Levice Luka Mesec. Na drugi strani, premier Janša, ki s svojo SDS jasno nasprotuje širokemu državnemu financiranju do oblasti kritičnih nevladnikov, pri predlogu pragmatično ne bo vztrajal za vsako ceno. "Če bo DZ sprejel drugačno odločitev jo bomo spoštovali. Zaradi tega vlada sigurno ne bo razpadla," je dejal. Nevladne organizacije sicer niso prva koalicijska poteza, ki je razburila SMC. Pred tem so že protestirali zaradi preostrih policijskih pooblastil v času epidemije, obveznosti aplikacije, financiranja STA in pisem SDS v tujino. Danes popoldne so na izrednem sestanku za skupno mizo sedli tudi poslanci in ministri SMC. Gre za nadaljevanje v petek prekinjene vroče debate o politični prihodnosti te druge največje vladne stranke, ki pa ima ponudbo tudi za sodelovanje v alternativni koaliciji KUL. Del poslancev na čelu z Janjo Slugo si na levi strani ne bi zapiralo vrat, medtem ko prvak stranke Zdravko Počivalšek za to noče niti slišati. Tudi strankini organi, ki naj bi odločali o tej možnosti, so v času njegovega mandata zamrznjeni. Zaradi tega je že doslej padlo kar nekaj težkih besed, političnih očitkov, v zraku so tudi morebitni poslanski izstopi in prestopi. Eno ključnih vprašanj za stranko je tudi, ali oziroma koliko časa še bodo pripravljeni sprejemati politična presenečenja v protikoronskih paketih.