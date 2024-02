Napis za bodoče zdravnike, ki je razburil javnost, je bil vzet iz konteksta

Fotografija je v petek popoldne zaokrožila po spletu, številni uporabniki so se zgražali, da Medicinska fakulteta sredi najdaljše stavke kot glavna razloga za opravljanje zdravniškega poklica navaja ugled in denar.

Oglasil se je denimo tudi predstavnik iniciative Glas ljudstva, ki sicer odločno nasprotuje zdravniški stavki. Jaša Jenull se je na družbenem omrežju spraševal, ali gre morda za neslano šalo. "Vlada, prepovejte že končno dvoživkarstvo in nehajte plačevati Fides za njihovo nezakonito stavko!" je ob tem pozval. Dodal je, da je, "četudi je bila projekcija mišljena samo ironično ali provokativno, v tem trenutku glede na vse, kar se dogaja s stavko Fidesa in izjavami njihovih članov, najmanj neprimerna in neokusna".

"Razlogi za to so različni. Ugled, denar, pripadnost izbrancem, ampak ključni, tisti najpomembnejši in edini, ki je relevanten, je pomagati človeku," je dejal bodočim zdravnikom in dodal: "Če tega razloga nimate, potem pojdite študirat kaj drugega. Medicina je za to, da pomagamo ljudem v stiski in v težavah, ne pa za to, da zaslužimo veliko denarja," je povedal.

"Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bo nekdo, ki je bil v predavalnici in ki je jasno slišal, kaj sem povedal in videl celo mojo predstavitev, potem fotografijo prosojnice izrabil na tak način. Zelo mi je žal, da živimo v taki družbi," je za 24ur.com povedal Švab. "Seveda je v tej pregreti situaciji razumljivo, da do takih stvari prihaja in sedanje vzdušje, kjer stavka še kar naprej traja, k temu pripomore," je dodal.

Študentom medicine in zdravnikom sporoča, naj spoštujejo in cenijo svoje bolnike, "pa bo to najlepši poklic na svetu". "Na srečo je bilo včeraj in danes v predavalnici na informativnih dneh dovolj mladih, ki so to sporočilo, ki ga ponavljamo na vseh informativnih dnevih, tudi razumeli," je še dodal.

MF: 'Interpretacija prosojnice je bila popolnoma neustrezna in ne odraža dejanskega sporočila'

Na dogodek se je že odzvala tudi Medicinska fakulteta. Iz konteksta iztrgane interpretacije so zaznali tudi sami in na družbeno omrežje X objavili pojasnilo.

"Žal se je zgodilo, da je bila interpretacija prosojnice popolnoma napačna in neustrezna ter ne odraža dejanskega sporočila. Napačne interpretacije nas obtožujejo, da naj bi naša fakulteta oglaševala študij medicine in dentalne medicine z obljubami o potencialnem zaslužku in ugledu bodočih zdravnikov, ter da naj bi zaslužek in ugled predstavljala kot primarna motivatorja za odločitev za študij na naši fakulteti. Želimo poudariti, da to ne ustreza resnici," so zapisali.

Poudarili so, da je bilo sporočilo prav obratno. "Naš cilj je bil izpostaviti, da denar in ugled nista pravilna razloga za izbiro tega študija, temveč je prava motivacija pomoč soljudem in skrb za njihovo zdravje," so zapisali.

Njihov zapis so delili tudi Mladi zdravniki.