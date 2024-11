Napihal na sovoznikovem sedežu in ostal brez vozniškega dovoljenja

Ali ste vedeli, da lahko, tudi če v avtomobilu sedite na sovoznikovem sedežu in ne vozite, ostanete brez vozniškega dovoljenja? To se je v okolici Kopra zgodilo očetu, ki je kot spremljevalec sedel ob hčerki, kandidatki za voznico, in pregloboko pogledal v kozarec. Ustavili so ju policisti, ostal je brez vozniškega dovoljenja, pa tudi brez prevoza domov.