Napis 'sramota' pred Muzejem novejše zgodovine

Pred Muzejem novejše zgodovine v Ljubljani se je v noči med 22. in 23. decembrom pojavil napis "sramota". Pri muzeju Novejše zgodovine so dejanje vandalizma ostro obsodili in se sprašujejo o vlogi ter pomenu kulturnih institucij danes. Direktorica dr. Katja Širok je dejala, da so in da si želijo ostati samostojne ustanove"ki nadzorujejo vsebino in celovitost svojih programov, razstav in dejavnosti, ne glede na vir financiranja ali model upravljanja". Zato ne pristajajo na ustrahovanje in diskreditacijo njihovega dela, saj na prvo mesto postavljajo lastno strokovno in institucionalno integriteto. Direktorica je še dodala, da so in da bodo tudi vnaprej družbeno odgovorni, spodbujajo tudi neodvisnost in znanstveno svobodo, strpnost in medsebojno spoštovanje brez ogrožanja profesionalnih muzejskih standardov.

Med drugim so še sporočili, da bo vodenje muzeja februarja naslednje leto prevzel dr. Jože Dežman, ki ga je na to mesto 18. decembra imenoval minister za kulturo Vasko Simoniti. Dežman bo muzej bo vodil do vključno 31. 1. 2026.