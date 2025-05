Napis Tito na Sabotinu moti italijanske evroposlance

Italijanski evroposlanci iz skrajno desne stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni so v pismu, ki so ga na komisijo naslovili 4. februarja, poudarili, da je napis, ki je na hribu že desetletja, provokacija za Italijo in poklon komunističnemu diktatorju Josipu Brozu Titu. Menili so še, da gre za spomenik krvavemu režimu, ki je v nasprotju z načeli demokracije in spoštovanja temeljnih pravic.

Evropsko komisijo so vprašali, ali je obstoj napisa Tito združljiv z načeli Evropske unije in ali bo od slovenskih oblasti zahtevala odstranitev.

Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael McGrath jim je odgovoril v četrtek. Poudaril je, da je EU območje skupnih vrednot, ki so nezdružljive z zločini genocida, zločini proti človeštvu in vojnimi zločini, vključno z zločini totalitarnih režimov.

Ob tem je dodal, da so za politike spominjanja odgovorne predvsem države članice, EU pa s financiranjem podpira spodbujanje spomina na zločine, ki so jih zagrešili totalitarni in avtoritarni režimi.

Na Sabotinu so leta 1978 s kamni sprva izpisali napis Naš Tito v čast tedanjemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu. Napis so večkrat spremenili, nazadnje leta 2015, ko so izpisali besedo Tito.