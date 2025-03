Dolg vikend za novomeške policiste: zaradi pijače s ceste tudi v drevo

Za policiste na območju Policijske uprave Novo mesto je bil naporen konec tedna.

V petek so okoli 20.30 na območju Stare vasi - Bizeljsko ugotovili, da je 37-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala v jarek. Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola, zato so ji odvzeli prostost in vozniško dovoljenje.

V noči na soboto so 38-letniku, ki naj bi ob vožnji iz smeri Loga proti Boštanju vijugal po cesti in ogrožal ostale, odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 1,03 miligrama alkohola, zato so na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V soboto nekaj pred 13. uro so pri Starinah, na avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu, povzročitelju nesreče, v kateri je 37-letnik z 1,37 miligrama alkohola v krvi zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad osebnim vozilom in trčil v zaščitno ograjo, odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

V noči na nedeljo so na Obrežju zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog pri 20-letnem vozniku renault kangooja potrdili prisotnost kokaina in konoplje. Pijanemu vozniku, ki so ga že večkrat obravnavali, so, potem ko je odklonil strokovni pregled, zasegli avtomobil.

Ob koncu tedna, v nedeljo nekaj pred 22. uro, so na območju Dolenje Pirošice ustavili voznika Volkswagnovega tiguana, ki je z vijuganjem ogrožal promet. Po tem ko ni upošteval znakov policistov, je v Krški vasi zapeljal s ceste in trčil v drevo. Nepoškodovani 46-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola, zato so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo ter ga oglobili.