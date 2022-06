Napoved AMZS: To poletje bo poletje zastojev na slovenskih cestah

Zastoji na slovenskih cestah v minulih dneh so dali prvi vpogled, kaj nas čaka to poletje, če se bomo na dopust odpeljali z vozilom. Promet bo, še zlasti ob petkih in sobotah, občutno povečan na cestah proti Hrvaški, v obratni smeri pa ob sobotah in nedeljah. Po ocenah AMZS, naj bi bil promet na naših cestah to poletje – v primerjavi z rekordnim letom 2019 – bolj nasičen za pet do deset odstotkov. Vozniki se moramo zato na pot še toliko bolj pripraviti. To med drugim vključuje načrtovanje poti, preverjanje aktualnih informacij o državi, v katero potujemo, ter stanja na cestah.

To poletje bo glavni razlog za povečan promet na naših cestah za pet do deset odstotkov večje število tujih voznikov v primerjavi z rekordnim predkoronskim letom 2019, ki bodo potovali na počitnice proti morju in drugim turističnim krajem – kažejo napovedi, ki jih je Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) dobila od nekaterih partnerskih evropskih avtomobilskih klubov. "Povečano število turistov na naših cestah iz smeri Avstrije proti Hrvaški opažamo že v teh dneh, v nedeljo pa pričakujemo zelo povečan promet v obratni smeri. Še več prometa pričakujemo vse nadaljnje počitniške konce tednov," je pojasnil Matic Zupančič z AMZS informacijskega centra in svetuje.

Zupančič je zato svetoval, da se, če je le mogoče, izognemo potovanju proti morju v petek popoldne, ko bo promet povečan že zaradi popoldanske prometne konice, in v soboto med 7. in 16. uro, ko je običajno največ zastojev: "Gost promet bo po napovedih tudi v obratni smeri, torej od Hrvaške proti Avstriji in Italiji, predvsem ob sobotah čez cel dan ter ob nedeljah dopoldan in proti poznemu popoldnevu."

icon-expand To poletje bo glavni razlog za zastoje večje število tujih voznikov v primerjavi z rekordnim predkoronskim letom 2019. FOTO: Promet.si

Zupančič je ob tem priporočil, naj se na pot odpravimo dovolj zgodaj, saj s tem zmanjšamo verjetnost, da se bomo na cesti ali mejnem prehodu znašli v zastoju. Če se vseeno zgodi, da bomo obtičali, so jutranje temperature bolj znosne za čakanje v koloni. S sabo imejmo dovolj vode oziroma brezalkoholne pijače in tudi kakšen prigrizek. Rezervoar goriva ali baterija električnega avtomobila naj bosta dovolj polna tudi za primer, če se bo pot časovno bistveno podaljšala, je poudaril. Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu Zupančič je spomnil na pomen reševalnega pasu: "Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas, če smo na voznem pasu. Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča in podobno ali je njegov vzrok prometna nesreča. Zato je treba v vsakem primeru vzpostaviti reševalni pas, s čimer omogočimo, če je to potrebno, prosto pot in dostop reševalcem ter intervencijskim vozilom." Ob tem je opozoril, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno: "Avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato naj voznik in sopotniki vozila ne zapuščajo, če to ni nujno potrebno."

icon-expand Pred odhodom na pot se vedno pozanimajmo o stanju in razmerah na cestah. FOTO: Miro Majcen

Pred odhodom na pot preverimo stanje na cestah Ne glede na to, ali pričakujemo zastoj na cesti ali ne, se vedno pozanimajmo o stanju in razmerah na cestah, so pred nedavnim spomnili tudi pri Darsu. Svetovali so, da preložimo vožnjo, če izvemo za kolono, še posebno, če se je na naši načrtovani poti zgodila prometna nesreča. "Tudi, ko so posledice nesreče odstranjene, mineta praviloma vsaj dve uri, odvisno od zahtevnosti nesreče, da se promet popolnoma normalizira. Vsekakor pa se ne odpravljajmo na pot v prometni konici. Vzeti si je treba čas za pripravo. Vozniki moramo biti aktivni pri načrtovanju poti," so poudarili.

Prometne informacije so na voljo na spletni strani AMZS in njeni mobilni aplikacije, v Prometno informacijskem centru na telefonski številki 1970, na kateri so dosegljivi Darsovi sodelavci za obveščanje o prometu, zastojih, obvozih in stanju vseh državnih cest – ne le avtocest in hitrih cest. O prometu informirajo tudi brezplačni avtomatski odzivnik 080 22 44, spletna stran promet.si, mobilna aplikacija Promet in več medijev.

Tehnično brezhibno vozilo predpogoj za varne poti Ali naše vozilo deluje tehnično brezhibno, je treba preveriti pred odhodom poskrbeti. Na AMZS so spodbudili, da obiščemo servis, kjer bodo strokovnjaki poskrbeli za naše vozilo. "Še zlasti priporočamo, da pred odhodom na daljšo pot preverite ustreznost pnevmatik, vključno s tlakom, ali delujejo vsa svetlobna telesa, pregledate količine in stanje motornega olja in čistila za stekla, ustreznost metlic brisalcev, v kakšnem stanju je akumulator. Preverite tudi, ali imate v avtu obvezno opremo in veljavnost kompleta za prvo pomoč," je naštel Jurij Kočar, vodja AMZS asistenčnega centra in dodal, da ne bo odveč, če bodo v mehanični delavnici pregledali tudi delovanje klimatske naprave v našem vozilu. Dokumente, prosim! Ko potujemo v tujino, preverimo veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja. Če vozilo ni naše, si uredimo dovoljenje za vožnjo tujega vozila, so priporočili na AMZS. "Za izbrano državo dopustovanja preverite, ali zanjo potrebujete zeleno karto. Priporočamo pa tudi mednarodno vozniško dovoljenje (MVD) – vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. MVD je namreč prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument. Vsekakor pa je MVD povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s sabo tudi nacionalno vozniško dovoljenje," je pojasnil Zupančič.

icon-expand Nepravilno naložena prtljaga v avtomobilu je zelo nevarna, če pride do nesreče oziroma trka. FOTO: Thinkstock

Kako pravilno naložiti prtljago v avto? Pakiranje kovčkov in kopica stvar 'za vsak slučaj' so počitniške tegobe mnogih med nami. Pri tem premalokrat pomislimo, da je lahko nepravilno naložena prtljaga v avtomobilu zelo nevarna, če pride do nesreče oziroma trka. Posamezni kosi prtljage, ki niso pravilno zavarovani, lahko namreč že ob blažjem trku poletijo po kabini in poškodujejo potnike. Zato je pomembno, da prtljago pravilno namestimo v avto, so opozorili na AMZS. Inštruktor varne vožnje Mitja Jeseničnik je svetoval, da vso prtljago, ki jo želimo vzeti s sabo, pripravimo pred vozilo in jo šele nato vanj sistematično zložimo: "Težje predmete zložimo na dno prtljažnika, takoj za zadnjo klop, nanje pa zlagamo ostale, lažje kose prtljage. Prtljaga naj ne sega prek višine zadnjih sedežev, če pa že ne gre drugače, naj bodo tam res najlažji predmeti, nikakor pa ne predmeti z ostrimi robovi ali veliko maso."