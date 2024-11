Zaradi napovedi Fortenove pred vrati trgovin Mercator Tehnike velike gneče

Če ste v zadnjih dneh obiskali trgovine Mercator Tehnike ste zelo verjetno obstali v vrsti pred trgovino. Gneči in čakanju pred vrati botruje napoved hrvaške Fortenove, da bodo svoje trgovine s tehničnim blagom do konca leta zaprli. Mnogi tako hitijo po razprodajah, nekateri izdelki - predvsem iz segmenta bele tehnike - so že razprodani. Kakšna pa bo usoda zaposlenih?