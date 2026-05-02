Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V torek cene pogonskih goriv znova navzgor?

Ljubljana, 02. 05. 2026 15.30 pred 42 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Bencinska črpalka

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu Financ v torek zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno šest centov in bo stal okoli 1,70 evra na liter, dizel naj bi se podražil za približno osem centov na 1,79 evra, kurilno olje prav tako za osem centov na 1,43 evra.

Pri oceni predvsem dizla in kurilnega olja so tokrat pri Financah dodatno previdni, saj se je ob prejšnji napovedi v podatke prikradel šum, zato so tudi tokrat možna večja odstopanja. Izračuni pa po njihovih navedbah veljajo ob predpostavki, da bo okoljska dajatev še naprej na ničli. Vlada namreč v zadnjem mesecu in pol okoljske dajatve ni zaračunavala, ukrep pa poteče s ponedeljkom. V primeru ponovne uvedbe omenjene dajatve bi cene lahko poskočile za nekaj centov več, so dodali.

Kot so pojasnili, so naftni trgi ob koncu aprila znova močno zanihali, kar se bo odrazilo pri določanju regulirane cene goriv. Zadnji dan aprila je sod nafte brent dosegel najvišjo raven od izbruha iranske vojne, cena je presegla 126 dolarjev, kar je bilo najvišje po letu 2022. Glavni povod za skok pa so bila poročila, da se ZDA pripravljajo na večmesečno podaljšanje blokade Irana. Dodatno negotovost je v trg vnesla tudi odločitev Združenih arabskih emiratov, da s 1. majem po skoraj šestih desetletjih zapuščajo naftni kartel Opec.

FOTO: AP

Valutni par evro-dolar tokrat po oceni Financ ne bo pomembnejši dejavnik. Kljub zadnjim zasedanjem centralnih bank se je evro med 24. in 30. aprilom gibal podobno kot dolar, zato gibanje tečaja ne bo bistveno vplivalo na oblikovanje nove regulirane cene, so še navedli.

cene goriv bencin dizel podražitev nafta

Dvojna kalvarija družine: hčeri odkrili tumor na srcu, sinu na možganih

24ur.com Napoved novih cen goriv: dizel in bencin se bosta podražila
24ur.com Nova podražitev goriv, liter dizla že skoraj 1,9 evra
24ur.com Cene pogonskih goriv višje
24ur.com Regulirane cene goriv višje
24ur.com Od polnoči dražji bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Cene pogonskih goriv višje za dva centa
24ur.com Nova podražitev goriv: bencin dražji za 3,7 centa, dizel za 6,4 centa
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAN ODPRTIH VRAT
02. 05. 2026 16.14
Zgleda,da so Izraelci izstavili račun
Odgovori
0 0
Watcherman
02. 05. 2026 16.11
Čemu podražitve,če že tako vsi na veliko služijo od prodaje goriv in imajo velikanske dobičke na naš račun torej sama kraja in goljufija s tem tako kot tudi drugje,ko smo oškodovani in prikrajšani?.Lp
Odgovori
+1
1 0
DAN ODPRTIH VRAT
02. 05. 2026 16.05
Desna vlada je pred vrati n z njo podražitve
Odgovori
+2
3 1
LevoDesniPles
02. 05. 2026 16.02
komaj čaka da se bo začelo uvajati brusljsko idejo v povojih da se bo folk moral za vikende zadrževat doma XD
Odgovori
-1
1 2
blazter
02. 05. 2026 15.53
Postajamo apatični glede tega gor/dol. če hočem v službo, bom polnil, kljub enaki višini potnih stroškov, ne bom pa ob prostih dnevih šel na izlet in v državno blagajno prispeval nujno potteben DDV s kosilom, kakšno sladico pri gostincih.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692