Tudi po sestanku z ministrstvom napoved stavke na upravnih enotah ostaja

Kot je dejal Frančišek Verk , jim je danes državni sekretar z ministrstva za javno upravo Jure Trbič zagrozil, da stavka ne bo plačana, kar je Verk ocenil kot slabo popotnico za kakršna koli nadaljnja pogajanja. Čeprav predvideva, da se bodo v naslednjih dneh najverjetneje še sestali, pa meni, da stavka kljub temu najverjetneje bo, glede na to, da vlada vztraja, da denarja ni in da tudi ne bo nobenih ločenih pogajanj.

Poziv k ureditvi kadrovskih razmer in slabih plač na upravnih enotah

Pojasnil je, da bi jim za preklic stavke vladna stran morala nekaj ponuditi, pri čemer je izpostavil, da so se v drugih delih javnega sektorja večinoma že dogovorili in poiskali rešitve za najslabše plačane in jim zagotovili plačilo nad minimalno plačo. Referent na upravni enoti pa je, ko začne z delom, uvrščen štiri plačne razrede pod minimalno plačo.

Verk je poudaril, da so upravne enote najslabše plačan sistem v državni upravi. Njihova zahteva pa je, da se najnižje plačanim zagotovi plačilo nad minimalno plačo, za strokovnjake z univerzitetno izobrazbo in visoko strokovno šolo, ki odločajo v upravnih postopkih, pa se zagotovi primerljivo plačilo s tistimi, ki delajo na ministrstvih. Kot je dejal, ne gre za velik strošek, če ga primerjamo z "razmetavanjem denarja za računalnike" in "slavnim zaslužkarskim nakupom podrtije na Litijski cesti".